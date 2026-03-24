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Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 24 mars
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 08:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mardi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

FLUIDRA FLUI.MC

Fluidra a déclaré mardi qu'elle refinançait à 450 millions d'euros et étendait l'échéance de janvier 2027 à janvier 2029 de la facilité de crédit renouvelable datée du 27 janvier 2022.

PUIG PUIGb.MC ; ESTEE LAUDER EL.N

Estee Lauder est en pourparlers en vue d'un éventuel rapprochement avec Puig, ont indiqué les deux sociétés lundi, dans le cadre d'une opération qui réunirait sous un même toit certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique.

NATURHOUSE NTH.MC

Naturhouse a déclaré lundi que son bénéfice net pour l'ensemble de l'année s'élevait à 10,1 millions d'euros.

INDRA IDR.MC

Le holding public espagnol SEPI cherche à renforcer la gouvernance d'Indra en soutenant le directeur général Jose Vicente de los Mozos à la tête de l'entreprise après Angel Escribano, afin d'éviter sa démission éventuelle au milieu des troubles au sein du conseil d'administration, a rapporté mardi le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources familières avec le sujet.

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Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE -7,75%
FLUIDRA
24,0000 EUR Sibe +2,13%
IBEX 35
16 842,0000 Pts Sibe -0,27%
INDRA SISTEMAS BR-A
44,1800 EUR Sibe -1,07%
PUIG BRANDS B
17,9300 EUR Sibe +15,16%
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