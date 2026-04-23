Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 23 avril

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Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

BANKINTER BKT.MC

La banque espagnole Bankinter BKT.MC a annoncé jeudi que son bénéfice net du premier trimestre avait augmenté de 8% par rapport à la même période de 2025, grâce à une hausse des prêts et des commissions.

DIA DIDA.MC

DIA a déclaré jeudi que le total de ses ventes brutes sous bannière au premier trimestre s'élevait à 1,76 milliard d'euros.

AIRTIFICIAL AI.MC

Airtificial a annoncé jeudi avoir signé un contrat de 16 millions d'euros pour la fourniture de manches de commande de vol pour 30 avions HURJET de l'armée de l'air espagnole.

TELEFONICA TEF.MC

Le directeur général de Telefonica, Marc Murtra, a averti près de 700 cadres supérieurs de la nécessité d'accélérer l'exécution de la stratégie Transform & Grow du groupe lors de sa première convention de direction depuis sa prise de fonction en janvier 2025, a rapporté mercredi le journal espagnol Expansion.

GRIFOLS GRLS.MC

Grifols et la société américaine de diagnostic QuidelOrtho

QDEL.O ont mis fin à une alliance de plus de 40 ans pour la production d'antigènes, Grifols devant recevoir un paiement de 65 millions de dollars tout en continuant à fournir des produits, a rapporté jeudi le site d'information en ligne espagnol El Economista.

TUBACEX TUBA.MC

Tubacex a prévenu les syndicats qu'elle pourrait recourir à un plan de licenciement temporaire en raison des difficultés liées à la guerre au Moyen-Orient, citant des perturbations dans le secteur pétrolier qui pourraient conduire à des ajustements opérationnels à moyen terme, a rapporté jeudi le journal espagnol Expansion.

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