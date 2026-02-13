Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 13 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs vendredi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

REPSOL REP.MC

Le Venezuela prévoit d'accorder davantage de terrains de production pétrolière à Chevron CVX.N et à la société espagnole Repsol SA, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

PRISA PRS.MC

PRISA a déclaré jeudi qu'elle avait achevé son programme de rachat d'actions après avoir acquis 1 million d'actions, représentant 0,074% de son capital.

DIGI DIGI.BX

Les réunions de pré-marketing pour l'introduction en bourse prévue de Digi ont indiqué une demande de la part des investisseurs et une évaluation implicite des capitaux propres de 2 milliards d'euros hors dette, les banques envisageant une vente de jusqu'à 25% combinant les actions existantes et le nouveau capital, a rapporté le journal espagnol Cinco Dias vendredi, citant des sources familières avec le sujet.

