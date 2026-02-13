 Aller au contenu principal
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs vendredi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

REPSOL REP.MC

Le Venezuela prévoit d'accorder davantage de terrains de production pétrolière à Chevron CVX.N et à la société espagnole Repsol SA, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

PRISA PRS.MC

PRISA a déclaré jeudi qu'elle avait achevé son programme de rachat d'actions après avoir acquis 1 million d'actions, représentant 0,074% de son capital.

DIGI DIGI.BX

Les réunions de pré-marketing pour l'introduction en bourse prévue de Digi ont indiqué une demande de la part des investisseurs et une évaluation implicite des capitaux propres de 2 milliards d'euros hors dette, les banques envisageant une vente de jusqu'à 25% combinant les actions existantes et le nouveau capital, a rapporté le journal espagnol Cinco Dias vendredi, citant des sources familières avec le sujet.

Valeurs associées

CHEVRON
182,390 USD NYSE -1,81%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
IBEX 35
17 857,1000 Pts Sibe 0,00%
PRISA-A-
0,3400 EUR Sibe 0,00%
Pétrole Brent
67,45 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
62,72 USD Ice Europ -0,18%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Pages les plus populaires

