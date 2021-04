Actions environnement : la surchauffe ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le début d'année a été stratosphérique pour les titres actions liées à l'environnement, après un exercice 2020 déjà très bon. Mais on observe ces dernières semaines une consolidation assez forte de ce marché. L'opportunité pour y aller ou le début d'un retournement ?

Un alignement des planètes pour ces valeurs

4 grands éléments jouent en faveur de l'environnement :

Une prise de conscience publique, qui existait auparavant mais dont la crise sanitaire fut un catalyseur avec une opinion publique qui fait pression sur les gouvernements et des individus adoptant de nouveaux modes de vie.

Le socle de connaissances techniques et technologiques nécessaires existe désormais pour opérer une transition vers une économie plus verte et compatible avec les limites de notre planète.

La compétitivité s'améliore fortement. « En 10 ans, les prix de revient de l'énergie verte ont chuté drastiquement : -70% pour l'éolien terrestre et -89% pour le solaire », précise Véronique Chapplow, spécialiste des investissements chez M&G Investments.

Un support fiscal et budgétaire important de la part des pouvoirs publics (plan de relance européen de 750 milliards € qui s'ajoute au budget habituel, neutralité carbone de la Chine à horizon 2060, départ de Trump favorable à des politiques plus pro-environnement...)

« Il faut l'ensemble de ces éléments pour que cela fonctionne en s'inscrivant dans la durée », souligne Anne-Claire Abadie, gérante et spécialiste de l'environnement chez Sycomore AM.

Quelles perspectives bénéficiaires pour les années à venir ?

A long terme, la tendance structurelle semble favorable au secteur avec une demande qui s'intensifie. A moyen terme, la société Franklin Templeton indique cependant que les attentes de croissance varient selon les différents types d'entreprises et de thèmes au sein de la problématique environnementale. « Aujourd'hui, le focus est principalement axé sur l'énergie propre. Les croissances sont très élevées mais il y aura de plus en plus d'acteurs qui vont participer à ce marché et les croissances vont commencer à baisser. Les attentes de croissance sont beaucoup plus intéressantes dans d'autres poches », partage Elias Elias, spécialiste produits au sein de la maison de gestion américaine.

Ainsi, les croissances se doivent d'être nuancées par segment par segment. Anne-Claire Abadie de Sycomore AM évoque une croissance des revenus sur le solaire de l'ordre de 40% par an, 35%/40% de croissance sur les bornes de charge pour véhicules électriques pour les 5 prochaines années ou encore un triplement du rythme de rénovation du parc immobilier. Au global, l'attente de croissance des BPA se situe donc autour de 40% en 2021 pour la gérante, un niveau similaire à celui des valeurs technologiques.

Profiter de la consolidation du marché pour se renforcer ?

Avec de telles perspectives, le récent recul boursier du segment, de l'ordre de 15%/20%, peut sembler une opportunité. Mais de nombreux commentateurs parlent de « bulle verte », suggérant ainsi que cela peut être le début d'une baisse plus durable. « Il ne faut pas généraliser. C'est compliqué si l'on investit sur des fonds comme les ETFs [Ndlr : fonds indiciels cotés] qui n'ont pas la capacité à réallouer certains profits. C'est là où la gestion active a des avantages », insiste Véronique Chapplow de M&G Investments, qui n'hésite pas définir les sujets environnementaux comme « la révolution de notre génération ».

Néanmoins, l'investissement dans une thématique de long terme perd toute pertinence dans le cas où celle-ci est achetée trop chère. En 1999, les énergies renouvelables avaient le vent en poupe et les valorisations avaient énormément monté. 20 ans après, on constate que celles-ci sont bien la solution, mais les fonds proposant ces stratégies ont vécu une traversée du désert de 2000 à 2019 et n'ont pas délivré de performance. Là encore, la gestion active est la solution naturellement prônée par les sociétés de gestion. « L'effet de long terme est bien là. Donc dans ces moments de repli du marché, c'est à nous d'identifier les valeurs dans lesquelles il y a des points d'entrée intéressants pour se positionner pour les 5 prochaines années », assure Anne-Claire Abadie.

A noter que les fonds dits « clean energy » ont eu les meilleures performances en 2020 mais sont également ceux qui baissent le plus fortement. Elias Elias de Franklin Templeton évoque une déconnexion entre les valorisations et les fondamentaux de ces sociétés. « La green energy est devenue extrêmement populaire, surtout aux Etats-Unis. Phénomène inédit : les investisseurs individuels qui ont du cash et du temps libre sont allés dans cette thématique et ont créé cette déconnexion », explique-t-il. Avec pour conséquence des flux massifs vers des ETFs dédiés au secteur et des sommes d'argent importantes concentrées dans un nombre limité de sociétés. L'expert recommande donc de se tenir à l'écart de ces valeurs.