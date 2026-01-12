Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 12 janvier

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce lundi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,14%.

* PLUS500: Plus500 PLUSP.L a rapporté un chiffre d'affaires annuel et un bénéfice de base supérieurs aux attentes du marché, alors que l'opérateur de la plateforme d'échange développe ses activités.

* BRITISH LAND: Le directeur général de British Land

BLND.L Simon Carter quittera l'entreprise pour diriger la société de logistique européenne P3 Logistics Parks.

* HSBC: HSBC HSBA.L ouvre une activité de gestion d'actifs aux EAU et lance 10 fonds onshore.

* IQE: IQE IQE.L a déclaré qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires et son bénéfice de base ajusté pour l'exercice 2025 se situent dans la partie supérieure de ses prévisions, la demande étant tirée par des marchés tels que le militaire et la défense, l'IA, les centres de données et les combinés.

* RIO TINTO: La SEC américaine a rejeté sa plainte contre l'ancien directeur financier de Rio Tinto RIO.L

RIO.AX Guy Elliott.

* DAR GLOBAL: Dar Global DARD.L va lancer deux projets de luxe sous la marque Trump à Riyadh et Jeddah, d'une valeur totale de 10 milliards de dollars.

* WH SMITH: Le groupe de vente de voyages SMWH.L élabore des plans pour trouver un nouveau président dans le cadre d'une bataille pour restaurer la confiance des investisseurs dans l'entreprise, a rapporté Sky News.

* ASTRAZENECA: Walmart WMT.O remplacera AstraZeneca

AZN.L AZN.O dans l'indice Nasdaq-100 le 20 janvier, a déclaré l'opérateur boursier.

* EMPLOI: Le marché de l'emploi britannique s'est ralenti en décembre mais les salaires de départ pour les emplois permanents ont augmenté à un rythme plus rapide, selon une enquête menée auprès des recruteurs. Parallèlement, un autre rapport a indiqué que la demande d'experts en IA et en technologie a poussé les postes vacants du secteur financier britannique à augmenter de 12 % en 2025.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi, les prix du cuivre ont progressé et l'or a franchi pour la première fois la barre des 4 600 dollars l'once.

