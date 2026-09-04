Actions britanniques-Éléments à surveiller le 4 septembre

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(Actualités sur les contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir à un niveau stable vendredi, les contrats à terme

FFIc1 restant globalement inchangés.

* SPIRE HEALTHCARE: Spire Healthcare SPI.L a prolongé pour la sixième fois le délai accordé à Toscafund Asset Management pour présenter une offre publique d'achat formelle sur l'opérateur hospitalier privé.

* BARCLAYS: Barclays BARC.L prévoit de plus que doubler ses effectifs bancaires au sein de sa division de banque privée à Singapour d’ici 2030, a déclaré la banque britannique à Reuters, à l’occasion du lancement d’un centre de réservation dans cette cité-État.

* HSBC: HSBC Holdings HSBA.L a fixé le prix d’une émission d’obligations « samouraï » d’un montant de 54,3 milliards de yens (347,32 millions de dollars) en trois tranches, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

* REVOLUT: Revolut a déclaré avoir reçu l’autorisation conditionnelle du Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis pour l’obtention d’un agrément bancaire national.

* AUTOMOBILE: Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté d’environ 13 % pour atteindre plus de 90 000 en août, soit le chiffre le plus élevé pour ce mois depuis huit ans, selon les données préliminaires du secteur.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont progressé , s’orientant vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-juillet, alors que la montée des tensions et la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran ont exacerbé les inquiétudes concernant les risques d’approvisionnement au Moyen-Orient.

* OR: Les cours de l’or sont restés stables et devraient afficher une légère hausse hebdomadaire, l’attention se tournant vers les données très attendues sur l’emploi aux États-Unis, qui pourraient donner des indices sur la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt.

* CUIVRE: Les cours du cuivre ont légèrement progressé et devraient terminer la semaine en hausse, soutenus par la chute nocturne du dollar américain, qui a compensé la pression exercée par l’atténuation des craintes liées à l’approvisionnement .

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