" Les investisseurs peuvent s'attendre à ce que les entreprises, les secteurs et les marchés dont les valorisations sont nettement moins tendues continuent de stimuler la hausse des marchés boursiers ".

(AOF) - "La faiblesse de la reprise des actions à ce jour reste une source d’inquiétude pour les investisseurs", affirme Seema Shah, cheffe de la stratégie mondiale chez Principal Asset Management. Pour elle, même si les "Magnificent Seven" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) ne réalisent pas la même surperformance qu’en début d’année, "la croissance solide des bénéfices devrait se traduire par un prolongement de la hausse des actions", du fait notamment de la "solide toile de fond économique " favorisant une augmentation des rendements au second semestre 2024.

Actions américaines : Principal AM reste optimiste

