Actions américaines : et si investir depuis l’Europe constituait un avantage ?

Justin Streeter, gérant du fonds Comgest Growth America. (crédit : DR)

Par Justin Streeter, gérant du fonds Comgest Growth America

En tant que gérant US basés à Paris, il est fréquent que l'on me pose la question : comment gère-t-on un fonds US depuis l'Europe ? Le fait d'être installé en Europe se révèle être un atout. Comme l'a expliqué Warren Buffett à propos de ses bureaux situés dans un quartier calme d'Omaha, dans le Nebraska, «Il est très facile d'avoir les idées claires ici sans être dérangés par des éléments inopportuns et, plus généralement, par l'effervescence et le bruit du marché.»

Dans le droit-fil de ce principe, les gérants installés en Europe ont ainsi tout le recul nécessaire pour gérer les actions américaines de manière plus objective. En effet, les marchés américains n'ouvrent pas avant 15h30 CET, ce qui laisse tout le temps aux gérants américains basés en Europe de lire, discuter et digérer la multitude d'informations à leur disposition et de procéder à des analyses plus exhaustives dans un climat plus serein avant de prendre des décisions d'investissement.

Loin du « bruit du marché », les gérants échappent également aux opinions dominantes et s'autorisent à poursuivre des philosophies singulières, car ils ressentent moins les pressions exercées par la majorité pour aller dans son sens que s'ils étaient aux États-Unis. Bien que l'innovation et les idées disruptives puissent s'avérer des investissements très rentables, le pari peut également s'avérer extrêmement risqué dans le cas de sociétés sans antécédents avérés. Les conglomérats plus « monotones » sont en mesure d'offrir des services et des sources de revenus matures, sans pour autant fermer la porte aux idées novatrices et d'avant-garde, offrant ainsi aux investisseurs le meilleur des deux mondes.

Aujourd'hui, par exemple, nombre de gérants basés aux États-Unis délaissent Oracle, un mastodonte qui leur semble sans doute trop lent et trop bien établi, préférant jouer la carte de titres affichant une croissance plus importante comme Workday ou Salesforce. Selon nous, Oracle offre des perspectives de croissance très attrayantes. En effet, la société détient 10% du marché des applications pour entreprises (ERP SaaS), un marché pesant potentiellement entre 100 et 200 milliards de dollars.

Cette part de marché devrait également croître, face à une concurrence fragmentée et des clients qui utilisent souvent des outils internes ayant perdu de leur efficacité. Oracle a déjà signé une performance de +62 % contre +19% pour l'indice S&P avec des dividendes réinvestis au cours des 3 dernières années jusqu'au 31 décembre 2022. Or, face à la remontée des taux d'intérêt, l'efficacité se paie de plus en plus au prix fort et de nombreux clients se tournent vers Oracle pour se doter de solutions ERP, comme en témoignent ses projections de croissance organique du chiffre d'affaires de 9 à 10 % entre 2023 et 2026.

Autre société : Avery Dennison. Elle semble être un fabricant d'étiquettes des plus classiques (environ 80% de son activité est consacrée à la fabrication des étiquettes de vêtements/d'emballage). Elle développe pourtant également des «étiquettes intelligentes» permettant le traçage des marchandises dans un magasin. Grâce à sa présence dans des secteurs d'activité matures et rentables, conjuguée à son exploration de nouveaux filons de croissance, Dennison s'avère un investissement plus stable et sécurisé par rapport à des sociétés qui misent tout sur un concept tout en continuant d'offrir un potentiel de croissance exponentielle.

Une entreprise peut paraître différente selon l'angle d'approche adopté. Vue de l'Europe, la croissance d'Avery Dennison est manifeste.Le chiffre d'affaires européen d'Avery Dennison est à peu près identique, en volume, à son chiffre d'affaires aux États-Unis. Les ventes des étiquettes RFID intelligentes d'Avery ont d'abord décollé en Europe, ce qui a permis aux gérants européens d'apprécier avant les gérants américains le potentiel de réussite de ces étiquettes.

Il est donc parfois plus facile d'identifier les nouvelles pépites américaines en étant basé en dehors des États-Unis. Dans certains cas, ces segments d'avant-garde des entreprises américaines affichent une croissance patente à l'étranger. Les gérants d'actifs américains basés en Europe sont ainsi «plus proches de la croissance.»

Prenons l'exemple de GXO Logistics, un fournisseur américain de solutions d'automatisation des entrepôts et des chaînes d'approvisionnement, qui compte parmi ses clients de grands conglomérats comme Amazon. La société prévoit de générer un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en 2022, en hausse par rapport aux 7,9 milliards en 2021, et pourtant, elle est peu populaire auprès des gérants d'actifs américains. En cause, 60 % de son chiffre d'affaires provient effectivement de l'Europe.

Il en va de même pour Idexx Laboratories, leader mondial du diagnostic vétérinaire. Son leadership aux États-Unis est solidement établi, mais c'est précisément pour cette raison que les investisseurs estiment que ses perspectives de croissance sont limitées. Pourtant, son expansion à l'étranger n'en est qu'à ses débuts et la société devrait profiter d'un important déficit d'offre sur le marché. Il y a 2 fois plus d'animaux en dehors des États-Unis que sur le territoire américain, mais 2 à 3 fois moins de tests sanguins par visite.

Si de nombreux investisseurs considèrent le fait d'être un gérant américain basé en Europe et poursuivant une stratégie d'investissement sûre et stable comme peu audacieux, en y regardant de plus près, cette configuration recèle une multitude d'avantages et d'opportunités. Sortir des sentiers battus s'avère parfois payant.