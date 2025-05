ACTIONS AMÉRICAINES EN VIGUEUR-Duke Energy, Leidos, Gartner

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 mai - Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi après que les derniers plans du président américain Donald Trump concernant les droits de douane sur les produits pharmaceutiques ont ravivé les inquiétudes quant à l'impact d'une guerre commerciale, tandis que certains résultats d'entreprise négatifs ont également pesé sur le sentiment des investisseurs. .N

À 11h30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,34% à 41 079,37.Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,29% à 5 634,17, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,43% à 17 768,27.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Constellation Energy Corp CEG.OQ , en hausse de 10,0% ** Leidos Holdings Inc LDOS.N , +4,6% ** Ford Motor Co F.N , plus 3,8%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Palantir Technologies Inc PLTR.OQ , en baisse de 12,0% ** Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.OQ , en baisse de 11,3% ** Coterra Energy Inc CTRA.N , en baisse de 8,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Ameresco Inc AMRC.N , en hausse de 18,5% * Regal Rexnord Corp ** Regal Rexnord Corp RRX.N , en hausse de 14,5% ** Stem Inc STEM.N , en hausse de 14,0%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Ranpak Holdings Corp PACK.N , en baisse de 25,4% * BRC Inc ** BRC Inc BRCC.N , en baisse de 21,7 ** JELD-WEN Holding Inc JELD.N , en baisse de 19,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** AIFU Inc AIFU.OQ , en hausse de 105,5% ** Marin Software Inc MRIN.OQ , en hausse de 102,9% ** BloomZ Inc BLMZ.OQ , + 61,9 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** NuCana PLC NCNA.OQ , en baisse de 70,3 % * bioAffinity Technologies Inc ** bioAffinity Technologies Inc BIAF.OQ , en baisse de 47,4 ** Vivid Seats Inc SEAT.OQ , en baisse de 35,8

** DoorDash Inc <DASH.O >: BUZZ - Chute après la décision d'acheter Deliveroo, prévisions de bénéfices trimestriels en baisse nL6N3RE0FU

** Hims & Hers Health Inc < HIMS.N >: BUZZ - Remontée après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3RE1OI

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que la demande de valeurs refuges fait grimper le prix des lingots à un pic de deux semaines nL4N3RE0MN

** FirstSun Capital Bancorp < FSUN.O >: BUZZ - Stephens commence à attribuer une note de surpondération à l'entreprise nL4N3RD1NK

** Ford Motor Co < F.N >: BUZZ - chute après avoir suspendu ses prévisions annuelles

nL4N3RE0NS

** Eaton Corp < ETN.N >: BUZZ - J.P.Morgan relève le PT d'Eaton en raison d'une forte croissance du B2B nL4N3RE0PW

** Lemonade Inc < LMND.N >: BUZZ - Augmentation de la valeur après avoir augmenté les prévisions annuelles nL4N3RE0QK

** Vertex Pharmaceuticals Inc < VRTX.O >: BUZZ - Chute après des résultats trimestriels insuffisants

nL4N3RE1O7

** Celsius Holdings Inc < CELH.O >: BUZZ - chute après des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions nL6N3RE0EX

** Church & Dwight Co Inc < CHD.N >: BUZZ - Baisse après la rétrogradation de TD Cowen à "hold"

nL6N3RE0F7

** Datadog Inc < DDOG.O >: BUZZ - Hausse des résultats après une annonce de résultats supérieurs aux attentes nL6N3RE0FG

** Constellation Energy Corp < CEG.O >: BUZZ - Baisse après la publication d'un résultat négatif pour le premier trimestre nL4N3RE0VZ

** Cummins Inc < CMI.N >: BUZZ - Truist augmente les prévisions sur Cummins après que le bénéfice du premier trimestre ait dépassé les estimations

nL4N3RE0VM

** Broadridge Financial Solutions Inc < BR.N >: BUZZ - Needham commence à couvrir l'entreprise et lui attribue la note 'achat' nL4N3RE0VB

** SolarEdge Technologies Inc < SEDG.O >: BUZZ - Augmentation des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre nL4N3RE1MS

** WK Kellogg Co < KLG.N >: BUZZ - Baisse après avoir revu à la baisse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices nL6N3RE0GJ

** Marriott International Inc < MAR.O >: BUZZ - Hausse après que les bénéfices du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N3RE107

** FARO Technologies Inc < FARO.O >: BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis 3 ans suite à l'acquisition de 920 millions de dollars par AMETEK

nL6N3RE0KC

** Global Payments Inc < GPN.N >: BUZZ - Augmentation du bénéfice ajusté au 1er trimestre

nL4N3RE11M

** Ball Corp < BALL.N >: BUZZ - Les actions augmentent après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices annuels nL6N3RE0GZ

** Jeld-Wen Holding Inc < JELD.N >: BUZZ - Les actions chutent après la publication d'un rapport tiède nL6N3RE0GY

** Actuate Therapeutics Inc < ACTU.O >: BUZZ - L'action monte après le succès d'un médicament contre le cancer du pancréas dans un essai de phase intermédiaire

nL6N3RE0H1

** IQVIA Holdings Inc < IQV.N >: BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de résultats du premier trimestre nL6N3RE0H7

** Mersana Therapeutics Inc < MRSN.O >: BUZZ - annonce des plans de restructuration; les actions chutent

nL6N3RE0H8

** Portillos Inc < PTLO.O >: BUZZ - Les actions chutent après des prévisions de revenus et de bénéfices annuels peu encourageantes nL6N3RE0HC

** Sealed Air Corp < SEE.N >: BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels positifs

nL6N3RE0I4

** Bank First Corp < BFC.O >: ** First Savings Financial Group Inc < FSFG.O >: ** Lakeland Financial Corp < LKFN.O >: ** HBT Financial Inc < HBT.O >: BUZZ - Les banques du Midwest américain démarrent bien l'année 2025 malgré les tarifs douaniers, selon Hovde Group

nL6N3RE0GV

** Harmony Biosciences Holdings Inc < HRMY.O >: BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs à la moyenne nL4N3RE16Z

** Krystal Biotech Inc < KRYS.O >: BUZZ - Chute après des résultats trimestriels insuffisants

nL6N3RE0JY

** Omnicell Inc < OMCL.O >: BUZZ - Chute après une réduction des prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3RE1JD

** Clorox Co < CLX.N >: BUZZ - chute après des résultats décevants et des prévisions de ventes à la baisse nL6N3RE0KT

** Fidelity National Information Services Inc < FIS.N >: BUZZ - chute après des prévisions de bénéfices faibles pour le deuxième trimestre nL6N3RE0L3

** TransDigm Group Inc < TDG.N >: BUZZ - dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, le directeur général prend sa retraite; les actions baissent nL4N3RE17C

** PRA Group Inc < PRAA.O >: BUZZ - Baisse de plus d'un an après un résultat médiocre au premier trimestre nL4N3RE10H

** Duke Energy Corp < DUK.N >: BUZZ - Gains après des résultats positifs au premier trimestre

nL4N3RE1K9

** Leidos Holdings Inc < LDOS.N >: BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3RE0MP

** Gartner Inc < IT.N >: BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3RE1OP

** Eli Lilly and Co < LLY.N >: ** Abbvie Inc < ABBV.N >: ** Merck & Co Inc < MRK.N >: ** Gilead Sciences Inc < GILD.O >: BUZZ - Les fabricants de médicaments chutent alors que Trump annonce des mesures sur le coût des médicaments nL4N3RE1OX