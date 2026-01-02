Actions américaines : Clôture d'une année 2025 volatile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du Buzz publié pour la première fois mercredi, sans modification du texte. Mises à jour graphiques)

2 janvier - ** Wall Street a clôturé l'année 2025, une année marquée par d'importantes fluctuations du marché, une crise tarifaire, l'excitation et l'anxiété liées à l'IA, de nouvelles baisses de taux et des gains spectaculaires pour les métaux précieux

** L'indice S&P 500 .SPX a terminé le mois de décembre avec une perte fractionnée, le quatrième trimestre avec une hausse de 2,4% et l'année avec un bond de 16,4%

** Ceci après avoir progressé d'environ 5% jusqu'à son record intrajournalier de février, s'être effondré de plus de 21% jusqu'à son plus bas intrajournalier d'avril, puis avoir progressé de près de 44% jusqu'à son record intrajournalier du 26 décembre ** Dow .DJI en hausse pendant huit mois consécutifs, la plus longue série de gains mensuels depuis , une série de gains de 10 mois qui s'est terminée en janvier 2018 ** En outre, l'année a été solide pour les records de clôture du S&P 500. L'indice de référence a enregistré 39 clôtures record en 2025, le Nasdaq 36 et le Dow 19

** Le S&P 500 est en hausse depuis trois ans; 78,3 % de hausse sur la période 2023-2025, la plus forte hausse sur trois ans depuis la hausse de 90,1 % en 2018-2020

** Le Dow Industrials .DJI a augmenté de 13% en 2025, tandis que le Nasdaq .IXIC a progressé d'environ 20%. L'indice S&P 400 mid-cap .IDX a gagné ~6%, et l'indice Russell 2000 small-cap .RUT a progressé de ~11,3%

** En 2025, presque tous les secteurs de l'indice SPX ont progressé: Les services de communication et la technologie ont ouvert la voie à la hausse, tandis que l'immobilier .SPLRCR a été le seul perdant, cédant seulement 0,3 % ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 32,4%. Alphabet GOOGL.O a progressé d'environ 65%, est le premier titre des Magnificent Seven MAGS.K de l'année grâce à l'essor de l'intelligence artificielle ** Tech .SPLRCT en hausse de 23,3%. Les actions du secteur des puces .SOX ont progressé de ~42% sur l'année grâce à la persistance du rallye de l'IA malgré les craintes d'une bulle spéculative. Micron Technology MU.O a mené le groupe des puces avec une progression de 239% Nvidia NVDA.O a atteint une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars fin octobre après un accord avec le gouvernement américain Bien que les actions d'Oracle ORCL.N aient connu le pire trimestre depuis 2001, les dépenses en matière d'IA ont semé l'inquiétude ** Les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé de 17,7%. Comfort Systems FIX.N a dominé le secteur avec une progression de 120% sur fond d'enthousiasme pour les besoins de refroidissement des centres de données. Boeing BA.N termine en hausse en 2025 alors qu'il émerge des crises Les valeurs américaines du transport .DJT ont enregistré des résultats mitigés en 2025, les chemins de fer surpassant les transports routiers ** Les valeurs financières .SPSY ont augmenté de 13,3 %. Une "nouvelle ère" en vue? Les principales banques américaines ont connu une année record jusqu'en 2026. L'indice S&P 500 Banks a progressé de 30,4 %, tandis que l'indice KBW Regional Banking .KRX est resté à la traîne, avec seulement une hausse d'environ 3,3 %. Berkshire Hathaway BRKb en hausse de 11% sur l'année, en hausse pour la 10ème année consécutive, bien que Warren Buffett ait quitté son poste de directeur général à la fin de l'année. BRKb a perdu >6% depuis que Buffett a annoncé son départ en mai ** Les services publics .SPLRCU augmentent de 12,7%. Le groupe a bondi en 2025 sous l'effet de l'augmentation de la demande d'électricité et du boom de l'IA ** Soins de santé .SPXHC en hausse de 12,5%. Les opérateurs hospitaliers ont montré leur force en 2025 Les biotechnologies reprennent vie avec une forte progression au second semestre. L'indice Nasdaq Biotech .NBI a progressé d'environ 32% sur l'année, sa plus forte hausse annuelle depuis 2014 ** Matériaux .SPLRCM en hausse de 8,4%. L'or XAU= a progressé de ~64% à des niveaux record, affichant sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, tandis que l'argent XAG= a bondi de 147%, atteignant également des niveaux record et enregistrant sa plus forte hausse annuelle jamais enregistrée en utilisant les données du LSEG depuis 1983. En effet, la chute du ratio or/argent fait grimper en flèche les minières de métaux précieux

L'indice des actions or/argent .XAU a augmenté d'environ 150 % en 2025, ce qui représente la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée Les mineurs de cuivre ont grimpé en flèche en 2025 à mesure que le métal rouge se redressait ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 5,3%. Les valeurs automobiles américaines gagnent en 2025 tout en réduisant les objectifs de production de véhicules électriques Les chaînes américaines d'amélioration de l'habitat ont chuté en 2025 en raison de la stagnation du marché de l'immobilier et des coûts des tarifs douaniers ** Energy .SPNY en hausse de 5%. Les producteurs de pétrole ont eu des résultats mitigés en 2025 alors que le Brent se dirige vers la plus longue série de pertes annuelles. Les raffineurs américains surperforment le secteur de l'énergie du S&P 500 grâce au rebond des marges ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,3%. La faiblesse des dépenses de consommation affecte P&G

PG.N , d'autres titres de biens de consommation emballés . Bien que Walmart WMT.O et les magasins à un dollar attirent les acheteurs à petit budget ; Target TGT.N continue d'être confronté à des difficultés en 2025

** En ce qui concerne les actions individuelles du SPX pour l'ensemble de l'année, Western Digital WDC.O , Micron et Seagate STX.O ont été les plus performants, avec des hausses de 282 %, 239 % et 219 % Cependant, Sandisk SNDK.O , qui a rejoint le SPX fin novembre après avoir été séparé de WDC, a augmenté de près de 600 % depuis sa première clôture à la mi-février

En revanche, Alexandria ARE.N , Fiserv FISV.O et The Trade Desk TTD.O ont été les plus grands perdants, avec des baisses de 50 %, 67 % et 68 % ** Dans une photo-finish, Growth SPYG.P a devancé Momentum

MTUM.Z pour s'emparer de la première place sur le tableau des facteurs de style d'investissement pour 2025

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR met fin à quatre années de hausse et tombe à 4,16 %, contre 4,577 % à la fin de l'année 2024

** L'indice du dollar américain =USD a reculé de 9,4 % sur l'année, sa plus forte baisse annuelle depuis la perte de 9,8 % en 2017 ** bitcoin BTC= atteint des sommets record, mais se retourne ensuite après la plus grande liquidation de crypto-monnaie de l'histoire , maintenant en baisse de plus de 6% sur l'année ** Le marché des introductions en bourse a fait un retour en force, avec en point d'orgue l'offre de 6 milliards de dollars de Medline MDLN.O , la plus importante depuis 2021, ainsi que celle de la société de logiciels de conception Figma

FIG.N , qui a enregistré un gain de 250% le premier jour (la plus forte hausse jamais enregistrée pour une introduction en bourse d'un milliard de dollars, selon Renaissance Capital), et des noms très attendus tels que la fintech Klarna

KLAR.N et StubHub STUB.N .

** La performance du SPX pour 2025: