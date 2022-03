Actions : acheter au son du canon ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

La grande rotation des obligations vers les actions a commencé. Les actions offrent une meilleure protection contre l'inflation que les obligations. La structure du marché est en train de changer. Les investisseurs doivent apprendre à investir dans un nouveau paradigme

Pourquoi il faut acheter au son du canon

Nous traversons une période très difficile en gestion de patrimoine. Comment anticiper un marché dominé par les évolutions militaires en Ukraine sans connaître les secrets des Chancelleries ? L'intelligence artificielle peut offrir des éléments de réponse à ces questions existentielles pour la pérennité d'un patrimoine. De fait, sa raison d'être est de déchiffrer l'intelligence collective du marché, cette force trop souvent sous-estimée de nos démocraties et du capitalisme.

La crise a ouvert des opportunités de valorisation intéressantes sur certaines actions. Mais la principale difficulté est qu'elle « rebat les cartes » en modifiant en profondeur la structure économique et financière.

Quel nouveau paradigme d'investissement ?

Les règles d'investissement de ces 20 dernières années doivent être remises en cause par ce changement de paradigme. On peut déjà identifier trois évolutions majeures qui vont impacter profondément la structure du marché :

1. Le choc énergétique d'une ampleur proche des 2 chocs pétroliers combiné à la sur création monétaire de la crise COVID, la guerre en Ukraine, la transmondialisation vers une économie globale moins dominée par la Chine vont modifier profondément les circuits de production et donc la structure de l'économie.

2. Le grand reset des taux : nous vivons la fin de 20 ans de déflation qui ont réduit l'inflation et les taux nominaux de plus de 10% à moins de 0%. Cette hausse des taux va impacter l'actualisation des flux futurs du cash-flow des entreprises.

3. La grande rotation des obligations vers les actions qui va en résulter (avec en particulier le problème des fonds en Euro pour la France)

Qu'est-ce que la « grande rotation » ?

L'univers investissable mondial est dominé par deux classes d'actifs majeures : les actions et les obligations.



• Les obligations offrent une performance fixe définie par le taux d'intérêt. Leur rentabilité est liée à un coupon nominal et non pas à l'inflation (sauf pour les obligations indexées sur l'inflation).

• Les actions offrent une performance variable liée aux profits. L'impact de l'inflation est en théorie plus important sur les actions de croissance, en raison de leur grande sensibilité aux taux. La différence se fait au numérateur (actualisation des cash flows futurs) dont on fait l'hypothèse qu'ils croissent avec l'inflation, en supposant donc un maintien des marges.

La hausse de l'inflation va donc pousser les investisseurs à revendre leurs obligations pour acheter des actions.

Quels nouveaux thèmes d'investissement ?

Dans ce monde en pleine mutation, la stratégie d'investissement doit être dynamique et réactive. Deux approches sont possibles :

• Une approche « top down » qui va identifier des thèmes d'investissement à partir de la structure globale du marché.

• Une approche « bottom up » qui va mettre en exergue une capacité bénéficiaire particulière de certaines actions dans ce nouvel environnement.

Notre approche repose sur une analyse de l'univers d'investissement en actions Françaises du Fonds Souverain Norvégien, le plus grand fonds actions du Monde. Ceci qui permet de répondre à une contrainte à la fois d'investissabilité, et de cohérence avec une approche socialement responsable puisque le Fonds Norvégien est un des leaders mondiaux dans ce type d'approche ESG.

La méthodologie d'analyse se focalise sur les actions de croissance de ce portefeuille, mais en recherchant celles qui sont valorisées à un prix « value ». C'est le fondement de l'approche GARP (“growth at reasonable price”, valeur de croissance à prix raisonnable) prônée par Warren Buffett, le Sage d'Omaha. « Price is what you pay, value is what you get” (le prix est que l'on paye, la valeur est ce que l'on reçoit).

Le tableau suivant montre les allocations par secteur de notre portefeuille modèle à fin février (rebalancement mensuel). Les valeurs industrielles ont vu leur pondération augmenter fortement. Par opposition, les valeurs technologiques sont moins représentées. On note aussi un retour des valeurs financières depuis septembre 2021 et des valeurs de communication. C'est la capacité des entreprises à augmenter leur marge qui est prise en compte par le marché.

Notre portefeuille modèle est « multi cap ». Ceci permet d'investir dans les « GAFAs » du marché Européen que sont nos valeurs luxe. Cela permet aussi de profiter des valeurs « mid small » qui sont le réservoir de « pépites » du marché.

Les valeurs « mid small » ont eu des performances relativement décevantes au cours des dernières années. Beaucoup y ont vu l'impact de la loi MIFID Européenne. Elle a restreint la diffusion de recherche financière en obligeant les sociétés de gestion à externaliser ces coûts auprès des investisseurs finaux. Le paiement des coûts de recherche par les investisseurs finaux a eu pour effet de réduire ces dépenses et donc la diffusion de recherche financière. De ce fait, beaucoup de petites valeurs sont de moins en moins suivies par des cabinets de recherche. Ceci restreint la capacité des gérants à investir dans ces valeurs.

On remarque une hausse relative des valeurs « large cap » au dépend des valeurs « mid small » depuis le début de l'année. Ceci peut être expliqué par la prime à la liquidité que donne les larges caps dans un environnement totalement incertain. On peut traiter cette tendance en favorisant les fonds actions large caps par rapport aux small caps, ou encore en investissant dans des ETFs large cap (Lyxor CAC40 CAC FP, Amundi Euro Stoxx 50, C50 FP) au dépend d'ETF small caps (SMC FP Ishare ETF Mid Small Europe).

Le tableau suivant montre les pondérations du portefeuille modèle sur les derniers mois. Renault est entré fin janvier, position justifiée par ses fondamentaux et sa valorisation mais impactée par la guerre en Ukraine et son exposition à la Russie. On note que Thalès et Dassault Systèmes (secteur militaire) ont vu leur pondération fortement augmenter dès janvier 2022. Ipsen est rentré en février, ce qui se justifie par les profits générés par les sondages liés aux élections. LVMH et Christian Dior ont été réduits depuis août 2021 avec une pondération divisée par deux. On a là un exemple de la puissance de l'intelligence artificielle à valoriser les valeurs complexes comme le luxe, secteur sur lequel beaucoup d'analystes se sont trompés en 2021 alors que l'impact a été majeur sur la performance des indices.

La performance du portefeuille modèle sur 2022 est de -8.17% au 25 mars 2022 contre -9.83% pour le CAC all Share, indice équivalent puisque le portefeuille est multi cap. Les meilleurs performeurs sont Thalès avec 60% de performance ! TFF Groupe (16%), Solution 30 SE (7%), une valeur très vendue à découvert par certains hedge funds, Ipsen à 6.1%. Ceci montre qu'on peut trouver des valeurs qui ne baissent pas même dans un marché très baissier. Tunnel du Prado est une micro-valeur (qui appartient au secteur des utilities – services collectifs).

La performance du portefeuille modèle sur 2021 est de 34.24% contre 31.5% pour le CAC 40 et seulement 24.1% pour l'EuroStoxx 50. Les meilleures performances ont été Interparfum (90% !), Hermès International (75% !), Wavestone (71%), PSB Industries (69%). Ceci montre l'absence de biais cognitif de l'intelligence collective et sa capacité à s'adapter à de nouveaux paradigmes de valorisation, en particulier pour les actions à forte croissance comme le luxe.

Conclusion

La crise Ukrainienne est un nouvel acte du « Grand Reset », cette grande pièce de théâtre de l'Histoire entamé avec la crise COVID. Elle ouvre la voie à un nouvel Ordre Mondial annoncé par le Président Biden.

Les actions offrent certainement plus de valeurs que les obligations dans ce monde en création. Identifier les gagnants et perdants de ce nouveau paradigme sera la clé pour sortir gagnant du « Grand Reset ». L'intelligence artificielle peut apporter des réponses intéressantes pour traverser avec succès cette période compliquée de création destructrice Schumpetérienne.