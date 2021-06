Actionnariat : à qui appartient vraiment le CAC 40 ?

Des actionnaires différents entrent dans la capitalisation boursière du CAC 40. (© G. Tronel)

Le Revenu a épluché une montagne de documents pour réaliser cette enquête exclusive. Découvrez qui se cache derrière ces «institutionnels» qui se taillent la part du lion.

Vous débutez (ou non) en Bourse et entendez souvent parler des «multinationales du CAC 40» et des «dividendes plantureux» qu'elles versent à leurs actionnaires.

Mais qui sont donc ces mystérieux actionnaires ? Ils sont en fait extrêmement nombreux et de natures très différentes : sociétés de gestion, fonds souverains, riches famil­les, investisseurs industriels... ou individuels, dont vous faites probablement partie. Et, pour moitié environ, ces actionnaires ne sont pas français.

Fruit d'une enquête exclusive du Revenu, cet article devrait vous aider à y voir plus clair sur un sujet qui intrigue tous les investisseurs - et même au-delà.

Les familles pèsent lourd

Les huit catégories d'actionnaires présentées sont celles que l'on retrouve, peu ou prou, dans les documents d'enregistrement universel (DEU) des entreprises de l'indice parisien pour 2020.

Pour les quarante sociétés, le pourcentage que représente chaque type d'actionnaires dans le capital a été pondéré par la capitalisation boursière de l'entreprise (autodétention comprise) au 31 décembre dernier. Cette pondération expli­que la part élevée des familles dans le graphique.

De fait, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH (les «Khol»), pourvus de puissants actionnaires familiaux, affichent des capitalisations