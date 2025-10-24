Action TSMC : faut-il investir après les excellents résultats financiers ?

Entreprise TSMC (Crédits: Wikimedia Commons / Briáxis F.)

Le 16 octobre 2025, les investisseurs ont pu apprécier les très bons résultats trimestriels de l'entreprise Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), dont le cours de l'action a atteint un plus haut historique au-delà des 310 $.

Bien que l'action TSMC ne soit pas disponible via un Plan Epargne Action (PEA) (sauf si vous investissez dans un ETF synthétique incluant l'action TSMC via les meilleurs PEA), vous pouvez toujours ajouter le titre TSMC aux meilleurs compte-titres (CTO). Cependant, faut-il investir en Bourse dans l'action TSCM après la publication de ses résultats ? Découvrez dans cet article l'avis du courtier en ligne ActivTrades sur l'action TSMC fin 2025.

L'entreprise TSMC augmente ses perspectives de croissance pour 2025, mais reste prudente pour 2026

L'entreprise TSMC, premier fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat et fournisseur clé d'Apple, Nvidia, AMD et Broadcom, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché le 16 octobre 2025.

Au troisième trimestre 2025, le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net de 452,3 milliards de dollars taïwanais (14,76 milliards de dollars américains), en hausse de 39,1 % sur un an, soutenu par une forte demande pour ses puces avancées utilisées dans l'intelligence artificielle (IA) et le calcul haute performance.

Par rapport au T3 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise TSMC a progressé de 30,3 % à 989,9 milliards de dollars taïwanais (33,1 milliards de dollars américains), tandis que les marges brutes et opérationnelles ont atteint respectivement 59,5 % et 50,6 %. Par rapport au trimestre précédent, les revenus ont augmenté de 6 % et le bénéfice net de 13,6 %, établissant de nouveaux records pour l'entreprise.

Forte de ces résultats, l'entreprise TSMC a relevé sa prévision de croissance annuelle autour de 35 % en dollars américains, contre autour de 30 % auparavant, traduisant sa confiance dans la dynamique liée à l'IA. Le groupe a toutefois maintenu inchangé son budget d'investissement pouvant atteindre 42 milliards de dollars pour l'année.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise TSMC anticipe un chiffre d'affaires compris entre 32,2 et 33,4 milliards de dollars américains, avec une marge brute de 59 à 61 % et une marge opérationnelle de 49 à 51 %. La société TSMC souligne que la demande liée à l'intelligence artificielle reste solide, tandis que les segments non liés à l'IA, comme les smartphones et l'électronique grand public, montrent les premiers signes de reprise.

Malgré la demande actuelle stable, l'entreprise TSMC maintient une approche prudente pour 2026 face à certains risques. L'entreprise cite notamment les incertitudes croissantes dues aux tensions commerciales mondiales et au risque de nouveaux droits de douane, en particulier sur les marchés grand public sensibles aux prix. En réponse, le groupe adopte une planification prudente, mais n'interrompt pas ses investissements stratégiques. L'entreprise TSMC entend capitaliser sur son leadership technologique pour sécuriser sa croissance face à une conjoncture mondiale incertaine.

Comment l'entreprise TSMC profite-t-elle du boom de l'intelligence artificielle ?

L'entreprise Taiwan Semiconductor Manufacturing Company occupe une place centrale dans la révolution de l'intelligence artificielle. D'après The Economist, l'entreprise est la première fonderie mondiale avec la fabrication de 90 % des puces avancées utilisées par des géants technologiques. Ces composants sont essentiels à l'entraînement des modèles d'IA et au traitement massif des données, deux domaines où la puissance de calcul est déterminante.

Au troisième trimestre 2025, la division « High Performance Computing » (HPC) — qui regroupe les applications d'intelligence artificielle et de 5G — a représenté 57 % du chiffre d'affaires total, tandis que les smartphones ont contribué à 30 %. Les puces dites « avancées », gravées en 7 nanomètres ou moins, ont généré 74 % du chiffre d'affaires total des tranches de silicium, confirmant le leadership technologique du groupe dans la production de semi-conducteurs de pointe.

La direction de l'entreprise TSMC attribue une grande partie de la progression de ses revenus à la vigueur du secteur de l'IA. L'adoption rapide des modèles d'intelligence artificielle par les entreprises et les consommateurs entraîne une explosion de la demande en processeurs toujours plus puissants et efficaces. Chaque nouvelle génération de modèles d'IA exige davantage de calculs et donc davantage de silicium avancé — un segment dominé par la société TSMC.

L'entreprise TSMC n'est pas seulement un fournisseur stratégique de fabricants de puces comme Nvidia, elle est aussi un acteur clé de tout l'écosystème de l'intelligence artificielle. Elle fournit en effet la base technologique permettant à ces entreprises d'innover plus vite et de produire à grande échelle.

Son PDG, C.C. Wei, souligne que la demande liée à l'IA « reste très forte, plus forte encore qu'il y a trois mois », ajoutant que les clients comme les partenaires de ses clients sollicitent des capacités supplémentaires, preuve de la solidité de cette méga-tendance.

Même si le marché de l'IA reste concurrentiel et soumis à des cycles rapides, l'entreprise TSMC bénéficie d'une position unique grâce à sa taille, son avance technologique et la diversité de sa clientèle. En développant de nouvelles capacités de production pour ses procédés les plus avancés, le groupe s'impose comme l'un des principaux gagnants de la course mondiale à l'intelligence artificielle.

Quelles sont les perspectives du marché des semi-conducteurs fin 2025 et en 2026 ?

À la fin de l'année 2025, le secteur mondial des semi-conducteurs s'inscrit dans une nouvelle phase de croissance soutenue par la généralisation de l'intelligence artificielle, la demande en électronique de pointe et la transformation du secteur automobile.

Selon Gartner Research, après une hausse de 21 % en 2024, le marché poursuivra sa trajectoire ascendante avec un chiffre d'affaires estimé à 733 milliards de dollars en 2025, puis 814,8 milliards de dollars en 2026, soit une croissance annuelle supérieure à 11 %.

Le moteur principal de cette expansion demeure la montée en puissance de l'intelligence artificielle.

D'après Grand Research View, le marché mondial de l'IA, évalué à 279 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 3 497 milliards de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 31 %. Cette accélération profite directement aux fabricants de semi-conducteurs comme TSMC, Nvidia ou AMD, car chaque nouvelle application d'IA – qu'il s'agisse de modèles génératifs, d'assistants virtuels ou de systèmes embarqués – nécessite davantage de puissance de calcul et donc des puces plus sophistiquées.

Les GPU et accélérateurs IA devraient ainsi dominer le marché, passant de 80 milliards de dollars en 2024 à plus de 150 milliards de dollars d'ici 2028, selon Gartner. Cette demande est alimentée par la multiplication des centres de données spécialisés dans l'IA, mais aussi par l'intégration de technologies intelligentes dans les appareils grand public, les véhicules électriques et autonomes et les infrastructures connectées.

Le développement des voitures électriques et du véhicule autonome, l'essor du big data et la connectivité post-Covid renforcent également la demande en semi-conducteurs avancés. Chaque innovation dans ces secteurs repose sur des processeurs capables de gérer un volume croissant de données en temps réel, ce qui stimule la recherche, la miniaturisation et l'efficacité énergétique des puces.

À plus long terme, le secteur entre dans une phase d'investissement massif. D'après McKinsey, les entreprises de semi-conducteurs prévoient d'investir environ 1 000 milliards de dollars d'ici 2030 dans de nouvelles usines de production, ce qui devrait porter les revenus annuels du secteur au-delà de 1 000 milliards de dollars à cette échéance. Ces investissements visent non seulement à répondre à la demande croissante, mais aussi à sécuriser les chaînes d'approvisionnement après les tensions des dernières années.

Toutefois, cette expansion s'accompagne de défis majeurs. La pénurie de talents qualifiés, la dépendance à certaines matières premières critiques, les coûts élevés de production et les contraintes logistiques pourraient ralentir la mise en œuvre des projets annoncés, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Malgré ces obstacles, les perspectives du secteur restent très favorables. Les analystes de Morningstar estiment que les revenus liés aux puces d'IA pourraient quadrupler dans les prochaines années, faisant de cette technologie le principal moteur de croissance pour toute l'industrie. L'IA devrait ainsi créer un nouvel écosystème mondial de centres de données et d'applications intelligentes, consolidant le rôle stratégique des semi-conducteurs dans l'économie numérique.

La fin de l'année 2025 marque le début d'un cycle de croissance durable pour l'industrie des semi-conducteurs, qui devrait s'accélérer en 2026. Entre la généralisation de l'intelligence artificielle, la transformation des usages numériques et les investissements colossaux annoncés, le secteur s'impose comme l'un des piliers les plus prometteurs de la prochaine décennie technologique.

Il est toutefois important de noter que cet optimisme autour du secteur de l'IA ne fait pas l'unanimité. Selon certains analystes, la croissance explosive des investissements et l'engouement pour l'intelligence artificielle pourraient créer une bulle spéculative dont les effets pourraient se faire sentir dès 2026, si la demande finale (notamment sur les marchés grand public) ne suit pas le rythme des capacités de production massives actuellement déployées par les fabricants.

Jusqu'où peut aller l'action TSMC ? Analyse et avis

L'action TSMC connaît un essor remarquable depuis 2023, portée par la volonté des investisseurs de capitaliser sur le boom de l'intelligence artificielle. Le titre TSMC a progressé de plus de 39 % en Bourse en 2023, a accéléré avec un gain de plus de 89 % en 2024 et maintient cette tendance avec une hausse de plus de 49 % sur l'année 2025 (au 17 octobre). Au total, sur les cinq dernières années, la performance cumulée de l'action TSMC dépasse les 233 %.

Après avoir atteint un nouveau sommet historique (au-dessus de 310 $ par action) lors de la publication de ses résultats la semaine du 13 octobre 2025, l'action TSMC pourrait connaître une phase de consolidation. Il est probable que certains investisseurs choisissent de sécuriser une partie de leurs gains. Néanmoins, l'optimisme structurel entourant le mégatrend de l'IA et les projets stratégiques de TSMC pourraient continuer de soutenir le prix de l'action en Bourse à moyen terme.

Comme la majorité des actions du secteur technologique et de croissance, le titre TSMC présente une forte volatilité et est donc considéré comme risqué. À la hausse, l'action TSMC pourrait viser les 300,035 $ et les 310,744 $. Dans le cas contraire, le titre TSMC pourrait cibler les 288,291 $ et les 277,258 $.

Analyse graphique de l'action TSMC fin 2025

Source : Plateforme de trading en ligne ActivTrader

Source : Plateforme de trading en ligne ActivTrader

Faut-il investir dans l'action TSMC en Bourse fin 2025 ? Avis ActivTrades

À la fin de l'année 2025, investir dans TSMC apparaît comme une opportunité intéressante à moyen et long terme, malgré un environnement marqué par une forte volatilité dans le secteur des semi-conducteurs.

Selon l'avis ActivTrades, les besoins en puces électroniques devraient continuer de croître durablement, soutenus par des méga-tendances structurelles comme l'intelligence artificielle, la numérisation, le cloud computing, la conduite autonome ou encore l'Internet des Objets.

L'entreprise TSMC reste idéalement positionnée pour capter cette expansion. En tant que leader mondial de la fonderie et acteur incontournable dans la fabrication de semi-conducteurs avancés, l'entreprise bénéficie d'un avantage compétitif solide, difficile à rattraper pour ses concurrents. Sa maîtrise technologique lui permet de demeurer au cœur de la chaîne de valeur, notamment face à la demande explosive de puces destinées à l'IA et aux centres de données.

Cependant, les investisseurs se doivent de considérer que le secteur conserve une nature cyclique. Après deux années de hausse spectaculaire, un ralentissement du rythme de croissance n'est pas à exclure, en particulier si les dépenses dans l'IA atteignent un effet de base difficile à dépasser.

Morningstar anticipe d'ailleurs que, malgré la poursuite de la croissance, celle-ci pourrait devenir moins rapide au fil du temps. Les périodes d'expansion et de consolidation continueront donc d'alterner, avec des phases de surcapacité ou de réajustement.

Malgré ces turbulences possibles, les perspectives de long terme demeurent attractives. La demande structurelle pour les semi-conducteurs et les technologies de pointe devrait soutenir les revenus de l'entreprise TSMC au-delà de la fin 2025. Pour les investisseurs capables d'accepter une certaine volatilité à court terme, le titre TSMC conserve ainsi un fort potentiel de croissance et peut s'envisager comme un investissement de fond dans une tendance durable.

8 raisons d'acheter l'action TSMC en Bourse fin 2025

Position de leader mondial incontesté dans la production de semi-conducteurs avancés. Forte exposition aux méga-tendances structurelles : IA, cloud computing, conduite autonome, objets connectés. Situation financière stable. Politique de distribution de dividendes en hausse depuis 2003. Avantage technologique durable grâce à sa maîtrise des procédés de gravure les plus fins. Bénéficie directement de la hausse des dépenses d'investissement dans l'infrastructure IA et les centres de données. Solide visibilité sur la demande à long terme, soutenue par la digitalisation mondiale. Valorisation justifiée par le rôle stratégique de TSMC dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

7 raisons de ne pas investir dans l'action TSMC fin 2025

Secteur structurellement cyclique, exposé à des phases de surcapacité et de ralentissement périodique. Incertitudes liées aux effets des droits de douane du président Donald Trump. Risque de ralentissement du rythme de croissance après les années de forte expansion liées à l'IA. Valorisation élevée après la forte hausse des cours des semi-conducteurs en 2025. Dépendance à quelques grands clients comme Nvidia, Apple ou AMD, accentuant la sensibilité à leurs cycles. Vulnérabilité géopolitique liée aux tensions entre la Chine et Taïwan ou encore entre les États-Unis et la Chine. Risque de correction si les dépenses dans l'IA se normalisent ou si les attentes des marchés s'avèrent trop optimistes.

