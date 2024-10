Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: repositionnement dans l'infarctus du myocarde information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - L'action Acticor Biotech s'envole en Bourse de Paris lundi après que la société biopharmaceutique a déclaré vouloir se repositionner dans le traitement de l'infarctus du myocarde.



Peu avant 12h15, le titre grimpe de 45%, signant la deuxième plus forte hausse du marché parisien derrière Inventiva.



Dans un communiqué publié vendredi soir, Acticor dit actuellement mener une étude de phase 2b, en partenariat avec l'Université de Birmingham au Royaume-Uni pour évaluer l'efficacité et la sécurité du glenzocimab, son fragment d'anticorps monoclonal humanisé, dans la réduction de la taille de l'infarctus et la prévention des complications microvasculaires.



L'étude doit inclure plus de 212 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST et devant subir une intervention coronarienne percutanée.



L'objectif de l'étude est d'évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab 1000 mg, par rapport au placebo, pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde après 90 jours.



A ce jour, 27 patients ont été recrutés, les résultats de l'étude sont attendus au 4ème trimestre 2026.



Parallèlement, une étude de phase 2 visant à évaluer glenzocimab dans le traitement de l'infarctus du myocarde est en cours de préparation, avec l'objectif de recruter environ 300 patients en unité de soins intensifs cardiologiques.



L'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'efficacité du glenzocimab pour réduire la surface de l'infarctus du myocarde au 90ème jour après l'ICP (Intervention Coronaire Percutanée), ainsi que sa sécurité.



L'étude envisage de tester plusieurs niveaux de dose et d'optimiser le mode d'administration pour le rendre plus compatible avec les délais de cette procédure d'urgence.



L'objectif est de permettre d'avoir tous les éléments cliniques et réglementaires requis pour la mise en place d'une phase 3, en vue d'un éventuel enregistrement dès 2027.



Le démarrage du recrutement des patients pourrait débuter au 1er trimestre 2025 sous réserve du financement de la société, qui fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.



En parallèle, Acticor Biotech a annoncé la nomination au poste de directeur financier de François Guillet, un cadre dirigeant passé par plusieurs entreprises de la 'tech' comme Oracle ou Adobe.





