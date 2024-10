Acticor Biotech : prorogation de l’appel d’offres en vue d’un plan de continuation ou de cession dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire

Paris, France, le 16 octobre 2024 – 17h45 CEST - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 - ALACT), société de biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues, fait aujourd’hui le point sur l’appel d’offres lancé le 12 septembre 2024, en vue d’un plan de continuation ou de cession dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours.



Le 13 septembre 2024, l’administrateur judiciaire a publié une annonce dans le journal Les Échos en vue de rechercher de nouveaux investisseurs pour soutenir un plan de continuation (articles L.626-1 et suivants du Code de commerce), ou à défaut, des repreneurs potentiels dans le cadre d’un plan de cession (articles L.642-1 et suivants du Code de commerce).



Sans réponse à ce jour, et pour permettre à la Société de poursuivre ses recherches de nouveaux investisseurs ou partenaires pour soutenir son nouveau plan de développement dans le STEMI (l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST), l’administrateur judiciaire a accordé une prorogation de l’appel d’offres jusqu’au mardi 5 novembre 2024 à 12h00.