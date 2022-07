Acticor Biotech obtient le statut « PRIME » de l’Agence Européenne des Médicaments pour glenzocimab dans le traitement de l’AVC

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



• Renforcement des discussions avec les autorités réglementaires pour accélérer le développement clinique du glenzocimab pour son bénéfice potentiel dans le traitement de l’AVC



• 87 patients déjà recrutés en Europe dans l’étude ACTISAVE de phase 2/3 d’enregistrement menée chez les patients présentant un AVC



Yannick Pletan, Directeur Général délégué d’Acticor Biotech déclare : « Nous sommes ravis que l'Agence Européenne des Médicaments ait accordé le statut "PRIME" à glenzocimab. Cette désignation est à la fois une reconnaissance de l’important besoin médical non satisfait que représente l’AVC, mais également une validation de la pertinence des résultats cliniques positifs de notre étude de phase 1b/2a ACTIMIS menée avec glenzocimab chez les patients présentant un AVC. Nous allons désormais poursuivre plus aisément nos discussions avec les instances réglementaires et assurer la bonne continuité de l’étude clinique ACTISAVE de phase 2/3, menée aux États-Unis et en Europe. À ce jour, 87 patients ont déjà été recrutés à travers l’Europe, ce qui est parfaitement en ligne avec notre courbe d’inclusion théorique. La bonne dynamique du recrutement dans cette étude amènera, conformément à ce que nous avions annoncé, à l’analyse intermédiaire de futilité, prévue après l’inclusion du 200ème patient, au 1er semestre 2023. »