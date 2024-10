Acticor Biotech nomme François Guillet comme Directeur Financier

Paris, France, le 14 octobre 2024 – 08h00 CEST - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 - ALACT), société de biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues, annonce aujourd’hui la nomination de François Guillet comme Directeur Financier, en remplacement d’Éric Cohen qui quitte ses fonctions pour poursuivre d’autres projets.



Gilles AVENARD, Directeur Général et Fondateur d’Acticor Biotech, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir François Guillet au sein de notre équipe de direction. Son parcours riche en expériences de restructuration et de management international en fait un atout précieux pour accompagner Acticor Biotech dans cette nouvelle phase stratégique. Je suis convaincu qu’il saura apporter la rigueur et la vision nécessaires pour assurer la continuité de nos projets cliniques et financiers, en particulier dans le contexte actuel de redressement judiciaire d’Acticor Biotech. Je souhaite bien sûr également remercier Eric Cohen pour l’ensemble de ses réalisations comme Directeur Financier d’Acticor depuis 2016 et notamment son accompagnement lors de la cotation en Bourse d’Acticor Biotech en 2021. »