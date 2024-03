Acticor Biotech lance une augmentation de capital de 7 M€ au minimum

• Augmentation de capital composée d’une offre à des investisseurs qualifiés, à des catégories d’investisseurs, ainsi qu’aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid

• Engagements de souscription d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs pour un total d’environ 6,46 M€

• Prix d’émission des actions nouvelles de 3,13€ par action

• Clôture de l’Offre PrimaryBid, et du Placement Privé et de l’Offre Réservée le 14 mars 2024 à 22h00

• Les fonds levés seront principalement alloués à la finalisation de l’étude de phase 2/3 ACTISAVE et à la publication de ses résultats attendus au T2 2024 ainsi qu’à la préparation du plan d’enregistrement du glenzocimab