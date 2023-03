Acticor Biotech lance une augmentation de capital d’environ 10 millions d’euros

• Augmentation de capital composée d’offres aux investisseurs qualifiés, à des catégories d’investisseurs, ainsi qu’aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid



• Mediolanum Farmaceutici, industriel européen spécialiste de la santé et actionnaire historique de référence, réaffirme sa confiance, par un engagement de souscription à hauteur de 7,1 M€ (dont 2,1 M€ par compensation de créances) sur un total d’engagements de souscription de la part d’actionnaires historiques et membres du conseil d’administration de 9,3 M€ (dont 4,1 M€ par compensation de créances)



• Prix d’émission des actions nouvelles de 6,80€ par action



• Clôture de l’Offre PrimaryBid le 8 mars 2022 à 22h00 et du Placement Global le 9 mars 2023 avant l’ouverture des marchés au plus tard



• Les fonds levés seront alloués à la poursuite du développement vers l’enregistrement du glenzocimab dans le traitement de l'AVC



