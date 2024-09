Acticor Biotech lance un appel d’offres en vue d’un plan de continuation ou de cession dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire

ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 - ALACT), société de biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues, annonce dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire en cours relative à la Société, le lancement d’un appel d’offres ouvert jusqu’au 15 octobre 2024, en vue de la présentation d’un plan de continuation, ou à défaut, d'un plan de cession auprès d’un ou plusieurs repreneurs.



L’administrateur judiciaire a publié une annonce dans le journal Les Échos (parution le vendredi 13 septembre 2024) en vue de rechercher de nouveaux investisseurs pour soutenir un plan de continuation (articles L.626-1 et suivants du Code de commerce), ou à défaut, des repreneurs potentiels dans le cadre d’un plan de cession (articles L.642-1 et suivants du Code de commerce).



Les personnes intéressées souhaitant répondre à l’appel d’offres sont invitées à manifester leur intérêt avant le 15 octobre 2024 à 12h00.