Acticor Biotech: la liquidation judiciaire est prononcée

(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a annoncé lundi que le Tribunal de Commerce de Paris avait prononcé, jeudi dernier, la liquidation judiciaire de la société.



'Malgré tous nos efforts pendant ces derniers mois, nous n'avons pas réussi à aboutir à un refinancement de la société dans les délais impartis par la procédure de redressement judiciaire', explique son directeur général, le Docteur Gilles Avenard.



Compte tenu de cette décision de justice, il n'y aura pas de reprise de la cotation des actions Acticor Biotech et il sera sollicité prochainement auprès d'Euronext la radiation des titres, précise l'entreprise dans un bref communiqué.



La biotech, qui voulait développer un médicament à haut potentiel ('first in class') pour la prise en charge de l'AVC, a dû faire face à des résultats cliniques décevants l'an dernier.



Dans trois essais internationaux ayant inclus plus de 600 patients présentant un AVC, aucun impact significatif sur l'amélioration neurologique n'a été démontré, à l'exception d'une sous-population de patients présentant des hémorragies intracérébrales où la mortalité a été significativement réduite par trois.





