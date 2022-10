Acticor Biotech annonce ses résultats financiers semestriels 2022 et fait le point sur ses avancées cliniques

Des avancées cliniques significatives réalisées dans le traitement de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) avec glenzocimab :

• Résultats positifs de l’étude ACTIMIS de phase 1b/2a

• Délivrance d’un brevet assurant la protection du glenzocimab dans les maladies thrombotiques en Europe jusqu’en 2036

• Obtention du statut « PRIME » de l’Agence Européenne des Médicaments

• Plus de 150 patients recrutés à date, en Europe et aux États-Unis dans l’étude ACTISAVE de phase 2/3



De solides perspectives de développement du portefeuille d’ici fin 2022 :

• Lancement de l’étude GREEN de phase 2/3 dans le traitement de l’AVC

• Lancement de l’étude LIBERATE de phase 2 dans l’infarctus du myocarde

• Initiation des consultations réglementaires en Europe et aux Etats-Unis



Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu