Acticor: appel d'offres prorogé, pas de réponse à ce jour

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique en redressement judiciaire Acticor Biotech a annoncé jeudi que la justice lui avait accordé un délai afin de trouver de nouveaux investisseurs ou un repreneur.



Sans réponse à ce jour, l'administrateur judiciaire a accordé à l'entreprise une prorogation de l'appel d'offres en cours jusqu'au mardi 5 novembre.



Dans un communiqué, Acticor explique que ce délai doit lui permettre de poursuivre ses recherches de nouveaux investisseurs ou partenaires afin de soutenir son nouveau plan de développement dans l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI).



Ce repositionnement fait suite à l'échec, en juillet dernier, de son essai de phase 2/3 dans le traitement de la thrombectomie mécanique dans l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu.



Dans un communiqué diffusé lundi, Acticor - qui ne dispose d'un horizon de trésorerie que jusqu'au mois de janvier 2025 - avait conditionné son projet de repositionnement à l'obtention de financements.



Le titre coté à la Bourse de Paris accusait un repli de plus de 15% jeudi matin dans la foulée de ces annonces.





