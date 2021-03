ACTIA : Résultats annuels 2020

En cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires consolidé d'ACTIA ressort à 438,6 M€, en recul de , conforme à l'estimation communiquée mi 2020. Plus des trois quarts de la baisse des revenus a été générée au 1er semestre, par le pic de la crise sanitaire et les mesures de confinement les plus contraignantes.

Sur le 2ème semestre 2020, conformément à ses attentes, ACTIA a reconstitué ses marges pour atteindre un EBITDA de 24,0 M€, pour une marge de 10,1 %, contre 0,2 M€ au 1er semestre. Le résultat opérationnel du 2ème semestre est de 7,5 M€, soit une marge opérationnelle de 3,2 %, contre 3,0 % au 2ème semestre 2019. Sur cet exercice pour le moins inhabituel, les bons résultats du 2ème semestre, positifs sur les deux divisions, ne suffisent pas à compenser les effets de la crise au 1er semestre et le résultat opérationnel de 2020 ressort à . A l'issue d'un programme d'investissements de 3 ans, achevé fin 2019, la crise sanitaire est venue retarder la croissance attendue et masquer l'efficacité des initiatives déployées par ACTIA pour optimiser ses opérations.