ACTIA : Résultats annuels 2019

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 520,4 M€, en hausse de 43,9 M€ (+9,2 %) par rapport à 2018, en ligne avec l'objectif annuel de 520 M€. Dans un marché automobile en baisse en 2019, ACTIA Group a progressé grâce à la diversification de ses activités Automotive et confirmé le niveau d'activité atteint en 2018 dans les Télécommunications.



Tout en finalisant l'important programme d'investissements initié fin 2017 et malgré des tensions persistantes sur le marché des composants, les mesures internes, et la montée en puissance des nouveaux contrats Automotive, génèrent une hausse de 70,0 % du résultat opérationnel du Groupe.



? ACTIVITÉS & RÉSULTATS 2019



En 2019, les ventes à l'international représentent 75,7 % du chiffre d'affaires du Groupe, toujours soutenues, au-delà de l'Égypte (contrat Télécommunications), par la croissance des activités Automotive aux États-Unis, où ACTIA a ouvert un site industriel fin 2018, en Belgique et en Allemagne et plus généralement en Europe ou en Chine.