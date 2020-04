ACTIA : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019

Le document d'enregistrement universel de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'ACTIA Group a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et enregistré sous le numéro D.20-0364 en date du 27 avril 2020.



Ce document intègre notamment :

Les informations financières sur l'activité, les résultats et la situation financière pour l'exercice clos le 31 décembre 2019,

Le rapport de gestion du Directoire incluant le rapport sur la gestion du Groupe,

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

Les rapports des Commissaires aux Comptes.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de ACTIA Group : www.actia.com dans la rubrique « Investisseurs » puis « Information financière ».