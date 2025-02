Actia Group: vers des résultats positifs sur l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Actia Group annoncé jeudi qu'il visait des résultats positifs en 2024 malgré le repli de son activité sur le 4ème trimestre et l'ensemble de l'exercice, sur fond de ralentissement commercial en Europe et aux Amériques.



Le fabricant de pièces électronique pour des secteurs comme le ferroviaire, l'aéronautique, l'énergie ou les télécommunications a vu son chiffre d'affaires baisser de 8% à 141,6 millions d'euros au 4ème trimestre.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 535,1 millions d'euros, en recul de 7,6%, une performance légèrement supérieure à l'objectif de 520 à 530 millions.



Grâce à ses cessions d'actifs non stratégiques, à la baisse de ses charges financières et à la maîtrise de ses coûts, Actia dit toutefois prévoir d'afficher des résultats annuels positifs en 2024.



Si les fortes incertitudes pesant actuellement sur l'industrie automobile, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, l'incitent à la prudence, le groupe indique que la poursuite de la croissance de ses trois autres divisions (aérospatiale, énergie et service à l'ingénierie) devrait lui permettre de stabiliser son chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de 2024, soit environ 535 millions d'euros.



En dépit de ce message relativement prudent, l'action Actia s'adjugeait plus de 4% jeudi matin à la Bourse de Paris, mais son repli sur les 12 mois écoulés dépassait encore 30%.



Le groupe a prévu de publier ses résultats annuels 2024 le 28 mars prochain.





