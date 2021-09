ACTIA GROUP : RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2021

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 d'ACTIA, à 225,4 M€, est en hausse de 11,6 %. La croissance reste significativement freinée par la pénurie de composants électroniques. Celle-ci affecte plus particulièrement la division Automotive et la clientèle internationale dans un contexte de ralentissement forcé de la production mondiale. La structure de coût, allégée par rapport au 1er semestre 2020, a pu absorber une partie des charges supplémentaires, induites par les ruptures d'approvisionnements et l'augmentation du prix de certaines matières premières : ACTIA dégage un EBITDA de 13,2 M€, contre 0,2 M€ au 1er semestre 2020. Le contrôle des dépenses et l'effort R&D, calibrés pour privilégier la croissance future, se reflètent dans le résultat opérationnel qui ressort à contre au 1er semestre 2020. Sur le plan commercial, le renouvellement de marchés existants et le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs des poids lourd, des bus & cars, de l'off highway* et du satellite, mais aussi la montée en puissance de solutions technologiques de pointe dans une variété de domaines complémentaires, confortent les objectifs de dépassement des 800 M€ de chiffre d'affaires à horizon 4-5 ans. Dans ce contexte, la normalisation du marché des composants, annoncée à horizon 2023, se traduira par une forte accélération de la croissance d'ACTIA.