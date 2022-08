ACTIA GROUP : Finalisation de la cession de la Division Power

Dans son communiqué du 27 juin dernier, ACTIA Group informait que les travaux menés avec Plastic Omnium ont conduit à un signing en date du 26 juin 2022. Ce 1er août 2022, l’accord de cession de la Division Power d’ACTIA Group à Plastic Omnium s’est finalisé par la signature du closing, pour un montant de 52,5 M€.

« C’est un aboutissement essentiel tant pour le développement des activités initiées au sein de la Division Power, dont le développement va se poursuivre au sein de la division Clean Energy Systems de Plastic Omnium, que pour ACTIA.

En effet, d’une part, nous devons préparer la croissance d’ACTIA dans différents secteurs et, d’autre part, nous devons maintenir notre avancée et notre empreinte, tant technologique qu’industrielle, en poursuivant certains investissements, en particulier en R&D. Nos ancrages dans le domaine de l’électronique embarquée sont solides et c’est sur ce cœur de métier que nous faisons le choix de conforter nos positions. » commente Jean-Louis PECH, Président Directeur Général d’ACTIA Group.

Cette opération, ainsi que la cession opérée dans le domaine du Contrôle Technique en avril, renforce la structure financière d’ACTIA en contribuant à son désendettement à hauteur d’environ 60 M€.

ACTIA réitère son objectif de plus de 800 M€ de chiffre d’affaires à une échéance de 4 ans.