 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actia Group entouré après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:40

Actia Group grimpe de 6% après la publication de ses résultats 2025, marqués par un résultat net en perte de -5,8 MEUR, mais aussi un EBITDA en progression de 76% à 38,2 MEUR, par rapport à une base 2024 retraitée des éléments non récurrents.

D'après le groupe d'électronique embarquée, cette progression reflète l'amélioration progressive de la performance opérationnelle, avec les premiers effets des actions de rationalisation engagées.

Actia a enregistré un chiffre d'affaires stable à 535,4 MEUR, en légère progression de 0,1%, conformément à son objectif de stabilisation dans un environnement toujours dégradé pour les marchés Automotive .

Dans ce contexte, il affirme démontrer "sa capacité à adapter son modèle opérationnel, en s'appuyant sur la diversification de ses activités et sur les actions engagées pour améliorer sa structure de coûts et sa génération de cash".

Sur la base de ces résultats annuels, le conseil d'administration d'Actia proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende brut de 0,12 EUR par action au titre de l'exercice 2025.

La poursuite de la croissance des divisions Aerospace et Energy devrait, selon lui, permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires 2026 en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle opérée en 2025.

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,2000 EUR Euronext Paris +11,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank