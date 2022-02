ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2021

Sur l’exercice 2021, ACTIA Group a généré 462,8 M€ de chiffre d’affaires, soit une croissance annuelle de 5,5 %. Les tensions sur le marché des composants ont généré un retard de production évalué à 28 M€ au 31 décembre et des commandes non parvenues ou non traitées estimées à plus de 70 M€, dont plus de la moitié dans la télématique véhicules légers. L’arrêt du contrat historique dans ce domaine, en 2022, est de fait absorbé. La croissance organique des secteurs où l’expertise d’ACTIA a été renforcée ces dernières années et l’organisation mise en place pour gérer au mieux les approvisionnements neutralisent cette situation conjoncturelle. Ainsi, les domaines des Bus & Cars, des Poids lourds, des Engins spéciaux et du Ferroviaire affichent des taux de croissance compris entre +5 à +40 %.

Le portefeuille de clients et le carnet de commandes d’ACTIA Group sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser, à une échéance de 4 ans, un chiffre d’affaires de plus de 800 M€. ACTIA Group poursuit les discussions pour céder des activités non essentielles à l’atteinte de cet objectif et contribuer au renforcement de sa structure financière, tout en accompagnant ses clients dans les nombreux défis du monde électronique et de la digitalisation.