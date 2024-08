ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE

ACTIA Group réalise un chiffre d’affaires consolidé de 139,7 M€ au 2ème trimestre 2024, stable par rapport au 1er trimestre, et en recul de -7,2 % par rapport au 2ème trimestre 2023. Sur le 1er semestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 279,5 M€, en léger recul de -3,2 %. 60,2 % du chiffre d’affaires consolidé est réalisé à l’international. La dégradation de la conjoncture sur certains secteurs adressés par le Groupe freine la dynamique commerciale et limite la visibilité sur le rythme de commande au 2ème semestre 2024. Même si la diversification d’ACTIA et la mise en production de nouvelles familles de solutions permettent au Groupe de compenser une partie du ralentissement, le Groupe voit son chiffre d’affaires évoluer entre + / - 5% en 2024 (contre une croissance annuelle comprise en 3 et 5 % précédemment). Le Groupe table également sur le maintien des approvisionnements et la poursuite de l’efficacité de ses initiatives pour continuer d’améliorer sa structure financière, auxquels les partenariats et axes de développement stratégiques de l’année contribueront significativement.