ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE 2021



L'activité du 2ème trimestre 2021 d'ACTIA Group, à 112,2 M€, est en hausse 32,2 %. La croissance reflète la capacité du Groupe ACTIA à s'adapter à la situation sanitaire, mais reste significativement freinée par la pénurie de composants électroniques. Sur la période, celle-ci contraint plus particulièrement les grandes séries de la division Automotive et la clientèle internationale dans un contexte de ralentissement forcé de la production mondiale. Le Groupe a globalement normalisé son fonctionnement au regard des contraintes sanitaires et continue de mobiliser fortement ses équipes et ses sites de production pour gérer la pénurie de composants. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 s'établit à 225,4 M€, en croissance de 11,6 % par rapport au 1er semestre 2020. Sur le plan commercial, le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs du poids lourd et de l'off highway* conforte les objectifs de dépassement des 800 M€ de chiffre d'affaires à horizon 4-5 ans. Ils s'ajoutent au contrat majeur remporté au 1er trimestre dans le domaine du satellite, bénéficiant aux deux divisions, pour plus de 150 M€ sur 5 ans.