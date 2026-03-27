ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : RESULTATS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 27 mars 2026 à 7h00

RÉSULTATS 2025

Un exercice 2025 maîtrisé dans un environnement exigeant, porté par la diversification et la discipline financière

En 2025, ACTIA Group enregistre un chiffre d'affaires stable à 535,4 M€ (+0,1 %), conformément à l'objectif annoncé, confirmant la résilience de son modèle dans un environnement toujours dégradé pour les marchés Automotive.

L'année a été portée par plusieurs leviers complémentaires :

La diversification du portefeuille permet d'amortir le repli de la division Mobility (-4,7 %, 71,4 % du CA du Groupe), grâce aux positions solides sur les Bus & Cars à l'international et à une légère reprise des Engins spéciaux ;

La forte croissance des divisions Aerospace (+13,5 %) et Energy (+31,2 %), portées par un positionnement renforcé sur des marchés porteurs et une dynamique commerciale soutenue à l'international ;

Des actions d'adaptation industrielle et de réduction des stocks, visant à aligner les capacités de production sur les niveaux d'activité ;

Le lancement de nouveaux produits structurants (notamment HPC), au cœur des architectures Software Defined Vehicle ;

Le renforcement de la présence internationale, illustré par la création d'ACTIA Technologies Canada pour accompagner le développement du ferroviaire en Amérique du Nord.

Cette stratégie contribue à l'amélioration progressive de la performance opérationnelle, avec un EBITDA en hausse de +76,0 % (EBITDA 2024 retraité), au renforcement de la génération de cash (Free Cash Flow de 53,4 M€) et à la poursuite du désendettement du Groupe, tout en positionnant ACTIA pour capter le levier opérationnel attendu lors de la montée en charge des nouveaux programmes.

En M€ 2025 (4) 2024 Var. M€ Var. % S1 2025 Chiffre d'affaires 535,4 535,1 +0,3 +0,1 % 266,4 EBITDA (1) 38,2 61,7 -23,5 -38,1 % 11,5 en % du CA 7,1% 11,5 % 4,3 % EBITDA retraité (2) 38,2 21,7 +16,5 +76,0 % en % du CA 7,1% 4,4 % 4,3 % Résultat opérationnel courant 6,4 (4,1) +10,5 NA (3,3) en % du CA 1,2% -0,8 % - Résultat opérationnel 7,4 32,3 -24,9 -77,1 % (3,2) Résultat financier (12,8) (4,4) -8,4 NA (11,0) Résultat net (5,8) 18,2 -24,0 NA (13,4) en % du CA - 3,4 % -5,0 % Free Cash Flow (3) 53,4 51,4 +2,0 +3,9 % 18,2 Endettement / Fonds propres ( Gearing ) 90,8 % 98,2 % 110,1 %

EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers dérivés. À titre d'information, l'EBITDA retraité exclut l'impact des autres produits opérationnels non récurrents enregistrés en 2024, soit 40,0 M€. Free Cash Flow : EBITDA - Impôts +/- Variation du BFR – Investissements. Les comptes 2025 (1 er janvier – 31 décembre 2025) ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 26 mars 2026.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2025

Le chiffre d'affaires et l'activité par division ont été détaillés dans le communiqué de presse du 18 février 2026.

En 2025, ACTIA Group enregistre un chiffre d'affaires stable à 535,4 M€, en légère progression de +0,1 % par rapport à 2024, conformément à son objectif de stabilisation dans un environnement toujours dégradé pour les marchés Automotive. Dans ce contexte, le Groupe démontre sa capacité à adapter son modèle opérationnel, en s'appuyant sur la diversification de ses activités et sur les actions engagées pour améliorer sa structure de coûts et sa génération de cash.

L'EBITDA s'élève à 38,2 M€, contre 61,7 M€ en 2024, soit 7,1 % du chiffre d'affaires. Retraité des éléments non récurrents enregistrés en 2024, l'EBITDA retraité ressort en nette progression de +76,0 %, reflétant l'amélioration progressive de la performance opérationnelle avec les premiers effets des actions de rationalisation engagées par le Groupe. Par division, l'EBITDA se répartit ainsi : Mobility 21,6 M€ (5,2 % du CA de la division), Aerospace 6,1 M€ (7,5 % du CA de la division), Energy 3,0 M€ (7,6 % du CA de la division), Engineering 9,4 M€ (23,8 % du CA de la division). Hors opération exceptionnelle, chaque division enregistre une progression de son EBITDA, sauf la division Energy, qui se structure pour assurer sa croissance.

Le résultat opérationnel courant 2025 du Groupe ressort à 6,4 M€, contre -4,1 M€ en 2024 : les premiers effets favorables des mesures opérationnelles sont enregistrés. Le résultat opérationnel 2025 s'établit à 7,4 M€, contre 32,3 M€ en 2024, qui intégrait 38,1 M€ de produits non récurrents. Hors effet de base lié à ces éléments exceptionnels, la performance opérationnelle du Groupe traduit une amélioration progressive de la rentabilité, soutenue par :

la maîtrise des achats consommés, en recul de -4,8 % (47,1 % du chiffre d'affaires vs 49,5 % en 2024), bénéficiant notamment d'un effet de change favorable et des actions d'optimisation industrielle ;

la discipline sur les charges externes, en baisse de -6,6 %, en lien avec les mesures d'adaptation mises en œuvre ;

une stabilité des charges de personnel, dans un contexte d'ajustement des effectifs engagé en 2025. À fin décembre le Groupe totalise 3 818 salariés, contre 3 994 un an plus tôt.

Ces éléments permettent de compenser :

des charges sociales exceptionnelles (~4,6 M€) en lien avec les nouvelles organisations ;

un niveau d'amortissements en hausse (+3,5 M€), lié aux investissements réalisés et à la montée en charge des nouveaux programmes ;

ainsi que l'impact des variations de stocks.

Dans la continuité du 1 er semestre 2025, ces évolutions s'inscrivent dans le cadre du programme global de rationalisation engagé par le Groupe, visant à adapter son outil industriel aux niveaux d'activité et aux enjeux de compétitivité, tout en préservant sa capacité à monter en cadence, et en maintenant un niveau d'engagement en R&D important (88,5 M€).

Le résultat financier ressort à -12,8 M€, contre -4,4 M€ en 2024, en lien avec l'évolution défavorable de la juste valeur des instruments financiers. Le coût de l'endettement est stable à 8,7 M€ (-0,2 M€) avec un taux d'intérêt moyen à 4,11% vs 4,01% en 2024. Après prise en compte de l'impôt, le résultat net s'établit à -5,8 M€, contre 18,2 M€ en 2024, intégrant les éléments exceptionnels.

ENDETTEMENT, TRÉSORERIE & BILAN

Le Groupe enregistre une génération de cash solide, avec un Free Cash Flow (3) de 53,4 M€, en progression par rapport à 2024 (51,4 M€), soutenu par l'amélioration significative du besoin en fonds de roulement (+34,1 M€), en particulier grâce à la poursuite de la réduction des stocks (à 161,2 M€, contre 186,4 M€ à fin 2024 et plus de 200 M€ en 2023 et 2022) et une discipline maintenue sur les investissements opérationnels (18,4 M€ en 2025).

Dans ce cadre, le Groupe enregistre une réduction marquée de son endettement financier net, qui s'établit à 127,4 M€ au 31 décembre 2025, contre 150,1 M€ à fin 2024, soit une baisse de -22,7 M€. La structure financière s'améliore avec un gearing de 90,8 %, contre 98,2 % à fin 2024. Le ratio de levier s'élève à 3,34x, en hausse par rapport à 2024 (2,43x), reflétant principalement les opérations exceptionnelles menées en 2024. À fin 2025, la trésorerie et équivalents de trésorerie atteignent 84,4 M€, contre 71,0 M€ à fin 2024.

Au niveau des flux, les flux de trésorerie opérationnels 2025 s'élèvent à 61,5 M€, en nette progression par rapport à 2024 (48,6 M€), traduisant principalement l'effet des actions menées sur le besoin en fonds de roulement. Après prise en compte d'investissements opérationnels et financiers maîtrisés (20,5 M€) et d'un flux de financement net négatif (-22,6 M€), lié principalement au remboursement de la dette et au paiement des intérêts, la trésorerie nette progresse de +17,7 M€ sur l'exercice, pour s'établir à 48,5 M€ à fin 2025.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende brut de 0,12 euro par action au titre de l'exercice 2025.

PERSPECTIVES 2026

Avec des secteurs à forts volumes qui n'ont pas retrouvé le chemin de la reprise, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des divisions Aerospace et Energy devrait néanmoins compenser et permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires 2026 en légère croissance autour de 3 %, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle opérée en 2025.

Ainsi, malgré les volumes de production qui restent bas, ACTIA commence à tirer parti de son programme global de rationalisation. Celui-ci aligne l'organisation et les capacités de production aux réalités actuelles des marchés, tout en préservant la capacité de remonter rapidement en cadence. Les différents sites gagnent progressivement en efficience, tandis que les initiatives en faveur de la préservation du cash et de la réduction des stocks se poursuivent. Les coûts exceptionnels de restructuration engagés en 2025 devraient porter pleinement leurs fruits sur les années à venir, contribuant à l'amélioration structurelle de la performance du Groupe.

Moteur de l'innovation, fruit d'un investissement permanent, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception.

Sans reprise des volumes de ses principaux clients grandes séries et avec la mise en production de nouvelles familles de produits, la trajectoire de croissance d'ACTIA Group devrait permettre d'atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

Une réunion de présentation des résultats 2025 , à destination des investisseurs professionnels, se tiendra le 1 er avril à 12h30 à l'hôtel Bedford (Paris). Inscrivez-vous sur actia@actus.fr

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À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Près de 3 800 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – GSO25 (indice boursier régional)

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS Finance & Communication - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Réunion de présentation des résultats annuels 2025 : mercredi 1 er avril 2026 (les investisseurs professionnels peuvent s'inscrire en contactant actia@actus.fr )

: mercredi 1 avril 2026 (les investisseurs professionnels peuvent s'inscrire en contactant actia@actus.fr ) Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026 (7h00)

: mercredi 20 mai 2026 (7h00) Assemblée Générale : jeudi 28 mai à 17h au siège social (Toulouse)

: jeudi 28 mai à 17h au siège social (Toulouse) Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 : mercredi 5 août 2026 (7h00)