ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 17 novembre 2025 à 18h00

Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2025 d'ACTIA Group

La Société ACTIA Group informe ses Actionnaires qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 9 décembre 2025 à 9 heures 30, au siège social.

L'avis préalable de réunion, comportant l'ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des Actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation, de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des Actionnaires, a été publié au BALO du 27 octobre 2025, sous le numéro 129.

L'avis de convocation a été publié au BALO et dans un Journal d'Annonces Légales le 17 novembre 2025.

Les documents et informations relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire sont disponibles et peuvent être obtenus selon les modalités suivantes :

Sur le site internet de la société, www.actia.com , dans la rubrique Investisseurs, Information permanente, Assemblées Générales, en téléchargeant le fichier intitulé Documents de l'Assemblée Générale du 27 mai 2025 ;

Par courriel, en adressant un mail à l'adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr ;

Par courrier sur demande écrite (5, rue Jorge Semprun – BP 74215 – 31432 Toulouse Cedex 4) au Siège Social.

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l'automotive, du ferroviaire, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie et des télécommunications.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont plus de 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr