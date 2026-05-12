ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 12 mai 2026 à 18h00

Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2026 d'ACTIA Group

La Société ACTIA Group informe ses Actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le 28 mai 2026 à 17 heures, au siège social.

L'avis préalable de réunion, comportant l'ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des Actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation, de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des Actionnaires, a été publié au BALO du 22 avril 2026, sous le numéro 48.

L'avis de convocation sera publié au BALO et dans un Journal d'Annonces Légales le 13 mai 2026.

Les documents et informations relatifs à l'Assemblée Générale Mixte sont disponibles et peuvent être obtenus selon les modalités suivantes :

Sur le site internet de la société, www.actia.com , dans la rubrique Investisseurs, Information permanente, Assemblées Générales, en téléchargeant le fichier intitulé Documents de l'Assemblée Générale du 27 mai 2025 ;

Par courriel, en adressant un mail à l'adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr ;

Par courrier sur demande écrite (5, rue Jorge Semprun – BP 74215 – 31432 Toulouse Cedex 4) au Siège Social.

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À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Près de 3 800 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – GSO25 (indice boursier régional)

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS Finance & Communication - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026 (7h00)

: mercredi 20 mai 2026 (7h00) Assemblée Générale : jeudi 28 mai à 17h au siège social (Toulouse)

: jeudi 28 mai à 17h au siège social (Toulouse) Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 : mercredi 5 août 2026 (7h00)