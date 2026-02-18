ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE ET DE L'ANNEE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, 18 février 2026 à 7h00

ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES

DU 4 ème TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2025

Un exercice 2025 maîtrisé, soutenu par la diversification des activités et une discipline financière renforcée

ACTIA Group clôt un exercice 2025 maîtrisé, dans un environnement économique toujours incertain, marqué par un ralentissement prolongé du secteur Automotive. Grâce à une stratégie de diversification sectorielle et géographique désormais pleinement opérationnelle, le Groupe stabilise son activité à 535,4 M€, dans la fourchette haute de son objectif (525 à 535 M€).

L'année a été portée par plusieurs leviers complémentaires :

La forte croissance des divisions Aerospace et Energy contribue efficacement à compenser le repli de la division Mobility ;

Le renforcement du déploiement international, avec des performances très solides en Asie et sur le continent américain, où la croissance est soutenue notamment par le secteur Bus & Cars ;

La création d'ACTIA Technologies Canada, en fin d'exercice, qui marque une nouvelle étape structurante dans l'implantation nord-américaine du Groupe et vise à accompagner la progression des solutions d'électronique embarquée dans le ferroviaire ;

Un programme de discipline financière appliqué sur toute l'année, axé sur la réduction des stocks, la maîtrise du cash et l'optimisation des processus ;

Des actions de structuration permettant d'ajuster le dispositif industriel aux standards de compétitivité et aux évolutions technologiques, tout en préservant les capacités de production.

Le 4 ème trimestre 2025 est affecté par un effet de base lié à l'anticipation de livraisons au cours de l'année, en lien avec l'évolution des normes de cybersécurité. Cette saisonnalité exceptionnelle pèse mécaniquement sur les volumes de fin d'année et de début 2026.

ACTIA aborde 2026 avec prudence mais confiance : la croissance soutenue des divisions Aerospace et Energy devrait compenser la faiblesse persistante du secteur Automotive adressée par la division Mobility et permettre une progression modérée du chiffre d'affaires autour de 3%, soutenue par un carnet de commandes solide et par une performance opérationnelle durablement renforcée. L'activité commerciale toujours dense permet de maintenir la trajectoire visée sur les prochaines années, en vue d'atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2025 (1) 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 125,8 139,8 -14,0 -10,0% dont total des ventes (2) 138,1 151,6 -13,5 -8,9% dont intra-groupes -12,3 -11,8 +0,5 +4,4% 2 ème trimestre 140,6 139,7 +0,9 +0,7% dont total des ventes (2) 151,5 150,2 +1,3 +0,9% dont intra-groupes -10,8 -10,5 +0,4 +3,4% 1 er semestre 266,4 279,5 -13,1 -4,7% dont total des ventes (2) 289,6 301,8 -12,2 -4,0% dont intra-groupes -23,2 -22,3 +0,9 +3,9% 3 ème trimestre 134,1 114,1 +20,0 +17,5% dont total des ventes (2) 144,5 126,2 +18,3 +14,5% dont intra-groupes -10,4 -12,1 -1,7 -14,3% 4 ème trimestre 134,9 141,6 -6,7 -4,7% dont total des ventes (2) 147,7 154,1 -6,4 -4,1% dont intra-groupes -12,8 -12,5 +0,3 +2,6% ANNÉE 2025 535,4 535,1 +0,3 +0,1% dont total des ventes (2) 581,8 582,1 -0,3 -0,0% dont intra-groupes -46,4 -47,0 -0,5 -1,2%

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines des transports routier et ferroviaire, des transports de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes…). Cette division porte également les activités EMS ( Electronic Manufacturing Services) du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 103,4 122,8 -19,5 -15,9% 2 ème trimestre 112,2 115,5 -3,3 -2,9% 1 er semestre 215,5 238,3 -22,8 -9,6% 3 ème trimestre 101,6 91,2 +10,3 +11,3% 4 ème trimestre 98,1 105,9 -7,8 -7,4% 2025 415,2 435,5 -20,3 -4,7%

Au 4 ème trimestre 2025, la division Mobility génère des ventes de 98,1 M€, soit 71,4% des ventes du Groupe, contre 74,8% un an plus tôt. En Europe, dans un contexte de marché identifié, le bas de cycle du secteur Automotive a pesé sur les activités liées aux Véhicules légers et de Poids lourds. Les activités internationales sur le secteur Bus & Cars, en forte croissance, sont toujours portées par les ventes en Asie et en Amérique du Sud. Quant aux Engins spéciaux, ils ont rencontré une légère reprise aux États-Unis après un mauvais début d'année et poursuivent leur progression en Corée du Sud. Les solutions et équipements pour le Ferroviaire ont connu une transition, entre la fin des programmes de la clientèle française en 2024 et une montée en charge dynamique à l'international en 2025, qui s'accélérera fin 2026 avec le démarrage en production de programmes.

Sur 2025, le positionnement d'ACTIA en faveur de l'innovation et une stratégie commerciale agile et mondiale, permettent de limiter le repli du chiffre d'affaires à -4,7%. L'année a également été marquée par la mise en œuvre du programme RED qui a contribué à sécuriser certaines livraisons critiques au cours des 2 ème et 3 ème trimestres et à anticiper les nouvelles exigences de cybersécurité.

Le développement et l'industrialisation d'architectures électroniques innovantes demeurent au cœur de la trajectoire du Groupe. En 2025, ACTIA a notamment présenté le HPC ( High-Performance Computer ) pour accompagner la digitalisation des engins industriels et agricoles. Il combine calcul, cybersécurité et connectivité pour moderniser l'architecture électronique et soutenir la transition vers le Software Defined Vehicule (SDV), où les fonctionnalités sont davantage définies et améliorées par logiciel tout au long de la vie du véhicule.

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'Aéronautique et le Spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 15,8 13,2 +2,7 +20,1% 2 ème trimestre 20,6 18,1 +2,5 +13,7% 1 er semestre 36,5 31,3 +5,1 +16,4% 3 ème trimestre 20,7 15,8 +4,9 +30,7% 4 ème trimestre 24,5 24,8 -0,3 -1,1% 2025 81,7 72,0 +9,7 +13,5%

Au 4 ème trimestre 2025, la division Aerospace (14,0% des ventes du Groupe) enregistre un nouveau trimestre à ses plus hauts niveaux à 24,5 M€ de ventes, avec une base de comparaison annuelle record générant un léger repli (-0,3 M€). Sur 2025, le chiffre d'affaires atteint 81,7 M€, en hausse de +13,5%, porté par l'adéquation des solutions aux besoins du marché aéronautique et défense au niveau mondial, dans une conjoncture favorable, ainsi que par l'intégration de STEEL Electronique, consolidée depuis juin 2024.

L'année 2025 s'est caractérisée par une intense activité commerciale. La division conforte son positionnement de systémier, avec une offre intégrée à forte valeur ajoutée, soutenant son développement.

Début 2026, à l'issu d'un long appel d'offres, ARABSAT a confié à ACTIA Aerospace la conception, la fourniture et le déploiement clé en main de deux infrastructures critiques (passerelles RF Q/V de nouvelle génération) du segment sol d'ARABSAT-7A, futur satellite défini par logiciel, afin de renforcer la capacité, la résilience et la flexibilité des services haut débit sur sa zone de couverture. ACTIA pourra également compter sur les nouvelles commandes du programme OneWeb qui intègre des équipements d'électronique embarquée d'ACTIA, notamment des fonctions de gestion d'énergie et de pilotage de propulsion et ce, sur plusieurs années.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 8,2 6,0 +2,2 +36,9% 2 ème trimestre 7,5 6,0 +1,4 +23,7% 1 er semestre 15,7 12,1 +3,7 +30,3% 3 ème trimestre 10,4 6,9 +3,5 +51,5% 4 ème trimestre 12,9 10,8 +2,1 +19,2% 2025 39,0 29,7 +9,3 +31,2%

Au 4 ème trimestre 2025, la division Energy (6,7% des ventes du Groupe) affiche une croissance de +19,2%, à 12,9 M€. En 2025, ACTIA Energy a poursuivi le déploiement de ses solutions sur le marché français, étant retenu dans le renouvellement de plusieurs programmes. La division a également accéléré son développement à l'international, avec une dynamique toujours positive en Afrique, où ACTIA renforce sa présence pour accompagner la modernisation et la digitalisation des infrastructures de distribution électrique de plusieurs pays.

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,2 8,7 +0,5 +5,9% 2 ème trimestre 9,7 9,7 +0,0 +0,0% 1 er semestre 18,9 18,3 +0,5 +2,8% 3 ème trimestre 9,6 10,9 -1,2 -11,3% 4 ème trimestre 10,8 11,7 -0,9 -8,1% 2025 39,3 40,9 -1,7 -4,0%

Au 4 ème trimestre 2025, la division Engineering (6,7% des ventes du Groupe) réalise un chiffre d'affaires de 10,8 M€, en recul de -8,1% par rapport à la même période en 2024, en liaison avec l'équipe constituée pour le compte d'un client constructeur cédée fin octobre 2024. Malgré le contexte défavorable du secteur Automotive, la division poursuit son déploiement, notamment auprès de nouveaux constructeurs internationaux, en s'appuyant sur des services spécialisés et la valorisation de solutions logicielles. Par ailleurs, elle développe des partenariats stratégiques pour accélérer l'essor de son offre Software Defined Vehicle (SDV).

PERSPECTIVES 2026

Avec des secteurs à forts volumes qui n'ont pas retrouvé le chemin de la reprise, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins compenser et permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires 2026 en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle opérée en 2025.

Ainsi, malgré les volumes de production qui restent bas, ACTIA commence à tirer parti de son programme global de rationalisation. Celui-ci aligne l'organisation et les capacités de production aux réalités actuelles des marchés, tout en préservant la capacité de remonter rapidement en cadence. Les différents sites gagnent progressivement en efficience, tandis que les initiatives en faveur de la préservation du cash et de la réduction des stocks se poursuivent. Les coûts exceptionnels de restructuration engagés en 2025 devraient porter pleinement leurs fruits sur les années à venir, contribuant à l'amélioration structurelle de la performance du Groupe.

En 2026, le Groupe continuera ses efforts en matière de discipline financière, poursuivant son action sur les stocks, afin d'accompagner un niveau d'investissement toujours soutenu.

Moteur de l'innovation, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception, qui est le principal levier du Groupe dans sa contribution à la décarbonation.

Sans reprise des volumes de ses principaux clients grandes séries et avec la mise en production de nouvelles familles de produits, la trajectoire de croissance d'ACTIA Group devrait permettre d'atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 450 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

