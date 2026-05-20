ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 20 mai 2026 à 7h00

ACTIA GROUP :

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er TRIMESTRE 2026

Croissance conforme aux objectifs,

portée par la diversification des activités

Au 1 er trimestre 2026, ACTIA Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 128,3 M€, en croissance de +2,0% par rapport à la même période de 2025. Comme attendu, la progression des divisions Aerospace et Energy compense la faiblesse persistante du secteur Automotive adressé par la division Mobility. Sur la période, la France représente 43,6% du chiffre d'affaires du Groupe, et affiche une hausse annuelle de +8,0%. À l'international, l'activité progresse de +1,0%, portée par les performances enregistrées en Asie, notamment en Chine, qui compensent les ralentissements observés en Europe

(-1,6% hors France) et sur le continent américain (-4,3%).

Sur 2026, ACTIA vise toujours un chiffre d'affaires en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle accomplie en 2025, et continue de piloter sa trajectoire commerciale et industrielle pour atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2026 (1) 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 128,3 125,8 +2,5 +2,0% dont total des ventes (2) 140,0 138,1 +1,9 +1,4% dont intra-groupes -11,7 -12,3 -0,6 -4,8%

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines des transports routier et ferroviaire, des transports de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes…). Cette division porte également les activités EMS ( Electronic Manufacturing Services) du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 99,1 103,4 -4,3 -4,1%

Au 1 er trimestre 2026, la division Mobility génère des ventes de 99,1 M€, soit 70,8% des ventes du Groupe, contre 74,8% un an plus tôt. Dans un environnement Automotive qui demeure contraint, l'activité recule de -4,1% par rapport au 1 er trimestre 2025. La meilleure tenue du segment Véhicules légers au cours de l'exercice précédent se maintient en ce début d'année. Le segment des Poids Lourds reste en retrait, dans la lignée des tendances observées en 2025. Tout au long de l'année 2026, l'analyse par segment doit toutefois tenir compte d'effets de comparaison contrastés, liés notamment aux évolutions réglementaires RED II, qui ont généré en 2025 des anticipations de commandes et des opportunités ponctuelles sur certains marchés. Par rapport au 4 ème trimestre 2025, l'activité est en légère hausse (+1,0 M€ / +1,0%), soutenue par le segment Engins spéciaux qui montre des signes de reprise, au-delà des effets réglementaires. Cette dynamique bénéficie notamment du positionnement d'ACTIA dans les domaines du Software-Defined Vehicle et de la cybersécurité. Le segment du Bus & Car demeure porteur, particulièrement en Asie (stabilisation des ventes par rapport au 4 ème trimestre 2025 à un niveau élevé et progression en Turquie), et ce tant par rapport à la fin de l'année dernière qu'en comparaison du 1 er trimestre 2025. Dans le ferroviaire, l'activité renoue avec la croissance après plusieurs mois de faible activité et les efforts de R & D liés aux récents succès commerciaux restent soutenus.

ACTIA anticipe un point bas en 2026 et une reprise en 2027 grâce à des contrats pluriannuels déjà enregistrés pour mise en production l'année prochaine, en particulier dans le domaine de la gestion de la puissance, des nouvelles architectures électroniques pour véhicules et du Software Defined Vehicle (SDV). En mars 2026, ACTIA a rejoint l'Eclipse Foundation, organisation internationale basée à Bruxelles et réunissant plus de 300 membres, afin de contribuer aux travaux menés autour d'un SDV ouvert, industrialisable et durable. À l'heure où le logiciel redéfinit la compétitivité automobile, ACTIA entend ainsi prendre part à la construction de nouvelles générations de plateformes véhicules, ouvertes, robustes et maîtrisées par les constructeurs.

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'Aéronautique et le Spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 19,4 15,8 +3,5 +22,3%

Au 1 er trimestre 2026, la division Aerospace réalise des ventes de 19,4 M€, en croissance de +22,3% par rapport au 1 er trimestre 2025. Elle représente 13,8% des ventes du Groupe. Cette progression confirme la dynamique favorable des activités, notamment dans le spatial et les stations terriennes, tant en France qu'en Europe. Avec plus de 30 clients actifs, la division conforte son positionnement de systémier, fondé sur une offre intégrée à forte valeur ajoutée.

Début 2026, à l'issue d'un long appel d'offres, ARABSAT a confié à ACTIA Aerospace la conception, la fourniture et le déploiement clé en main de deux infrastructures critiques du segment sol d'ARABSAT-7A, futur satellite défini par logiciel, afin de renforcer la capacité, la résilience et la flexibilité des services haut débit sur sa zone de couverture. ACTIA pourra également compter sur les nouvelles commandes liées au programme pluriannuel OneWeb qui intègre des équipements d'électronique embarquée fabriqués par ACTIA, notamment des fonctions de gestion d'énergie et de pilotage de propulsion.

Fort de ses avancées rapides dans ces domaines stratégiques, ACTIA Aerospace a rejoint, en février 2026, le GIFAS, l'organisation professionnelle de référence dans les domaines aéronautique et spatial. ACTIA affirme ainsi sa volonté de s'ancrer durablement dans l'écosystème aéronautique et spatial français, de partager son savoir-faire industriel et de contribuer activement aux réflexions collectives qui accompagnent l'évolution du secteur afin de renforcer la compétitivité de la France et d'apporter des réponses adaptées et innovantes aux grands enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,6 8,2 +1,3 +16,1%

Au 1 er trimestre 2026, la division Energy (6,8% des ventes du Groupe) génère des ventes de 9,6 M€ et affiche une croissance de +16,1%. Sur la période, la croissance se concentre sur le marché français où ACTIA participe notamment au programme pluriannuel (10 ans) de déploiement de la nouvelle génération de postes de contrôle à commande numérique PCCN 3, après avoir accompagné les deux générations précédentes. Fidèle à une ambition de diversification encore nécessaire pour la division, ACTIA a notamment mis en œuvre de nouvelles initiatives de conquête commerciale en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où les solutions d'ACTIA Energy pour améliorer la supervision des réseaux, accroître leur résilience et réduire les interruptions de service peuvent répondre aux besoins locaux.

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2026 2025 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,5 9,2 +0,3 +3,4%

Au 1 er trimestre 2026, la division Engineering (6,8% des ventes du Groupe) réalise des ventes de 9,5 M€, en hausse de +3,4% par rapport à la même période en 2025. Cette progression reflète la qualité des prestations fournies et l'élargissement progressif du portefeuille de clients hors Groupe, dans les domaines de la conception, du développement de systèmes embarqués et des services logiciels associés. Ce 1 er trimestre traduit également une reprise des activités intra-groupes avec les nombreux programmes, tous secteurs confondus, que le Groupe doit développer.

PERSPECTIVES 2026

Avec des secteurs à forts volumes qui n'ont pas retrouvé le chemin de la reprise, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des divisions Aerospace et Energy devrait néanmoins compenser et permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires 2026 en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle accomplie en 2025.

Dans un contexte de tensions persistantes sur certaines composantes de la supply chain électronique (mémoires, PCB, semi-conducteurs), le Groupe reste vigilant quant aux impacts potentiels sur les niveaux de stocks et les marges, tout en poursuivant ses actions d'optimisation et de sécurisation des approvisionnements.

Ainsi, malgré les volumes de production qui restent bas, ACTIA commence à tirer parti de son programme global de rationalisation. Celui-ci aligne l'organisation et les capacités de production aux réalités actuelles des marchés, tout en préservant la capacité de remonter rapidement en cadence. Les différents sites gagnent progressivement en efficience, tandis que les initiatives en faveur de la préservation du cash et de la réduction des stocks se poursuivent. Les coûts exceptionnels de restructuration engagés en 2025 devraient porter pleinement leurs fruits sur les années à venir, contribuant à l'amélioration structurelle de la performance du Groupe.

Moteur de l'innovation, fruit d'un investissement permanent, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception.

Sur la base des volumes actuels de ses principaux clients grandes séries et avec la mise en production de nouvelles familles de produits, la trajectoire de croissance d'ACTIA Group devrait permettre d'atteindre les 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

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À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Plus de 3 800 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – GSO25 (indice boursier régional)

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS Finance & Communication - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 : mercredi 5 août 2026 (7h00)

: mercredi 5 août 2026 (7h00) Résultats du 1 er semestre 2026 : vendredi 18 septembre 2026 (7h00)

: vendredi 18 septembre 2026 (7h00) Présentation des résultats du 1 er semestre 2026 : mercredi 23 septembre 2026