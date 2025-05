ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 21 mai 2025 à 7h00

ACTIA GROUP :

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er TRIMESTRE 2025

Ralentissement de la division Mobility

Croissance soutenue des autres activités

Pour ce 1 er trimestre 2025, le ralentissement de la division Mobility affecte, comme prévu, la performance du Groupe qui réalise un chiffre d'affaires consolidé de 125,8 M€ en recul de -10,0 % par rapport au 1 er trimestre 2024. Les autres divisions du Groupe, à savoir Aerospace, Energy et Engineering Services, sont en hausse cumulée de +25,2 % (soit +6,1 M€) sur la même période. Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre a été réalisé à 58,6 % à l'international (vs 63,2 % au T1 2024). Les ventes du Groupe sont en croissance en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. Elles reculent fortement en Europe (32,1 % des ventes, -29,0 %), pénalisées par un environnement industriel dégradé dans le secteur Automotive, à l'exception de la France qui progresse grâce aux divisions Aerospace et Energy.

L'activité est conforme aux attentes, avec un point bas atteint dans le courant du 2 ème semestre 2024 et se poursuivant en ce début d'année. Le Groupe anticipe une amélioration progressive au cours des prochains trimestres, en ligne avec son objectif de stabiliser le chiffre d'affaires annuel 2025 autour du niveau de 2024.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2025 (1) 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 125,8 139,8 -14,0 -10,0 % dont total des ventes (2) 138,1 151,6 -13,5 -8,9 % dont intra-groupes -12,3 -11,8 +0,5 +4,4 %

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines du transport routier et ferroviaire, du transport de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes, …). Cette division porte également les activités EMS* du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 103,4 122,8 -19,5 -15,9 %

Au 1 er trimestre 2025, la division Mobility génère des ventes de 103,4 M€, soit 74,8 % des ventes du Groupe contre 81,0 % un an plus tôt. Ce repli, lié aux difficultés du secteur Automotive en Europe, avait, dans une certaine mesure, été anticipé par ACTIA notamment avec la mise en place de la nouvelle organisation en 4 divisions en 2023, pleinement opérationnelle en 2024. Elle démontre la capacité d'ACTIA à se transformer pour capter des relais de croissance.

Le recul de 15,9 % par rapport au 1 er trimestre 2024 s'inscrit dans la continuité des tendances observées depuis le 2 nd semestre 2024 (T3 : 91,2 M€, T4 : 105,9 M€), sur une base de comparaison plus exigeante pour ce début d'année. La conjoncture reste difficile en France (-7,0 %) et dans le reste de l'Europe (-31,6 %), pesant sur les volumes de plusieurs segments clés : Poids lourds, Véhicules légers, Rail et Engins spéciaux. Néanmoins, les ventes avec des clients clés sur ces marchés sont reparties en croissance par rapport au 4 ème trimestre 2024. En base annuelle, d'autres marchés demeurent bien orientés, notamment les Bus & cars et les activités « Autres » (moto, marine, micromobilités, domotique). Des performances solides enregistrées en Amérique (+6,8 %) et en Asie (+22,0 %), qui représentent ensemble plus d'un quart des ventes de la division, sont principalement portées par le segment Bus & Cars.

Dans ce contexte, ACTIA s'appuie sur la diversité de son portefeuille pour limiter son exposition au marché européen selon la sensibilité des segments, et intensifie ses efforts commerciaux vers les secteurs les plus dynamiques. Ainsi, un contrat important a été remporté au cours de ce trimestre auprès d'un grand constructeur ferroviaire pour l'Allemagne. Le Groupe poursuit également son positionnement technologique autour de la gestion de la puissance, des nouvelles architectures électroniques de véhicules et du Software Defined Vehicle (SDV).

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'aéronautique et le spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 15,8 13,2 +2,7 +20,1 %

Au 1 er trimestre 2025, la division Aerospace affiche une croissance soutenue de ses ventes, en hausse de +20,1 % à 15,8 M€. Cette performance reflète les progressions à l'international, en particulier aux États-Unis et en Suède, ainsi que l'effet de l'intégration de STEEL Electronique, consolidée depuis le 1 er juin 2024.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 8,2 6,0 +2,2 +36,9 %

Au 1 er trimestre 2025, la division Energy enregistre une progression marquée de ses ventes, en croissance +36,9 % à 8,2 M€, en ligne avec sa trajectoire de développement. Cette hausse reflète le bon déploiement des solutions sur les réseaux d'énergie en France ainsi que la poursuite des contrats gagnés en Afrique dans le domaine de l'optimisation des infrastructures de distribution électrique et des réseaux intelligents.

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,2 8,7 +0,5 +5,9 %

Au 1 er trimestre 2025, la division Engineering réalise un chiffre d'affaires de 9,2 M€, en progression de 5,9 %. Cette croissance repose sur de nouvelles collaborations technologiques en France, notamment dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules et du Software Defined Vehicle (SDV).

PERSPECTIVES 2025 (rappel)

Dans le contexte économique actuel, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de 2024, soit environ 535 M€.

Face à cet environnement, ACTIA poursuit l'adaptation de son outil industriel en faisant évoluer les différents sites et leur organisation pour gagner en compétitivité, accompagner les évolutions technologiques et préserver, dans le temps, les savoir-faire du Groupe. Des projets de réorganisation sont en cours de structuration afin de pérenniser les sites concernés. Dans le cadre des étapes de ces projets et des règlementations locales, le Groupe s'attachera à déployer des mesures d'accompagnement renforcées et à promouvoir les mobilités internes.

Moteur de l'innovation, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception, qui est le principal levier du Groupe dans sa contribution à la décarbonation.

En 2026, la mise en production de nouvelles familles de produits renforcera la trajectoire de croissance d'ACTIA Group vers son objectif de 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

