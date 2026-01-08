ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CALENDRIER DES PUBLICATIONS FINANCIERES 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 8 janvier 2026 à 18h00

ACTIA Group : Calendrier des publications financières 2026

ACTIA (ALATI, FR0000076655), présente son calendrier de communication financière pour l'année 2026.

Annonces Dates Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025 Mercredi 18 février 2026 (7h) Résultats annuels 2025 Vendredi 27 mars 2026 (7h) Réunion de présentation des résultats annuels 2025 Mercredi 1 er avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 Mercredi 20 mai 2026 (7h) Assemblée Générale Jeudi 28 mai 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 Mercredi 5 août 2026 (7h) Résultats semestriels 2026 Vendredi 18 septembre 2026 (7h) Réunion de présentation des résultats semestriels 2026 Mercredi 23 septembre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mercredi 18 novembre 2026 (7h)

La période de réserve est de 30 jours calendaires pour la publication des comptes annuels et semestriels, et de 15 jours calendaires pour la publication de l'information trimestrielle.

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 450 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space

