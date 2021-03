ACTIA fait face à la crise du marché des composants

ACTIA, concepteur et fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes, fait état de tensions sur sa chaine d'approvisionnement en liaison avec la pénurie mondiale de composants électroniques qui s'amplifie depuis plusieurs semaines. En particulier, ACTIA souligne les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.



Au sein d'ACTIA, la production d'équipements électroniques dans le domaine de la Télématique (environ 35% du CA du Groupe en 2020) est particulièrement touchée par la baisse de la production de NXP, dont l'usine au Texas, endommagée par la tempête, a été fermée du 9 février au 11 mars. Les fournisseurs d'ACTIA ont fait savoir que NXP ne respecterait pas ses engagements de livraison dans les prochaines semaines. La cellule de crise dédiée à la gestion de ces problématiques a été activée au sein de la direction d'ACTIA. Avec des livraisons qui ne représentaient plus que 5% des commandes fermes passées par ACTIA, la mobilisation du Groupe a permis de remonter à 50%. Conformément aux mesures de double approvisionnement, les semi-conducteurs disponibles auprès de fournisseurs alternatifs sont en cours de sécurisation. La livraison rapide de ces composants qui vise à privilégier la continuité des chaînes de production augmentera sensiblement les coûts d'acquisition et de transports sur le 2ème trimestre.