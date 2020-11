ACTIA : Évolution de la gouvernance et point d'actualité

Approbation par l'Assemblée Générale du changement du mode d'administration de la Société

Nomination du Président-Directeur Général et de 3 Directeurs Généraux Délégués

Fonctionnement normal d'ACTIA Group dans le cadre du reconfinement





Approbation du changement du mode d'administration de la Société

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, tenue ce 30 octobre 2020 à huis clos, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises. 67,6% des actions et 79,8% des droits de vote composant le capital étaient représentés (résultats détaillés du vote disponible sur https://www.actia.com/fr/investisseurs/informations-permanente/assemblees-generales).

Les actionnaires ont notamment décidé le changement de mode de gouvernance de la Société qui se traduit par le passage d'une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une Société Anonyme à Conseil d'Administration. Cette évolution vise à alléger et à simplifier l'organisation de l'administration de la Société.

Les résolutions sur le changement corrélatif des statuts de la Société, le transfert au Conseil d'Administration des autorisations et délégations consenties par l'Assemblée Générale au Directoire, la politique de rémunération du Président Directeur Général et celle des administrateurs, et la poursuite du mandat des Commissaires aux Comptes (KPMG Audit IS et BMA) ont également été approuvées.