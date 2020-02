ACTIA : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2019

Sur 2019, le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois les 500 M€, pour s'établir à 520,4 M€, en hausse de 43,9 M€ (+ 9,2 %), en ligne avec l'objectif annuel de 520 M€. Dans un marché automobile et véhicules commerciaux en baisse en 2019, ACTIA Group a bénéficié de la diversification de ses activités Automotive et confirmé le fort niveau d'activité atteint en 2018 dans les Télécommunications.



Au titre du 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires ressort à 138,8 M€, en recul de 4,9 % par rapport à la même période en 2018. L'activité est soutenue par la croissance des 3 segments de la division Automotive qui compense l'effet de base défavorable sur la division Télécommunications.



Pour ce 4ème trimestre, les ventes à l'international représentent 73,8 % du chiffre d'affaires du Groupe, toujours soutenues, au-delà de l'Égypte (contrat Télécommunications), par la croissance des activités Automotive en Chine, aux Philippines et en Allemagne. Les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 79,9 M€ (+11,4 %) et le chiffre d'affaires des sociétés françaises s'élève à 58,9 M€ (-20,7 %). Sur l'ensemble de l'exercice, l'international porte 75,7 % des ventes.