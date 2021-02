ACTIA : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'année 2020

Sur cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires ressort à 438,5 M€, en recul de , conforme à l'estimation communiquée mi 2020. Plus des trois quarts de la baisse des revenus a été générée au 1er semestre, par le pic de la crise sanitaire et les mesures de confinement les plus contraignantes. Aucun contrat n'a été perdu ou suspendu et seule la baisse d'activité des clients pèse sur les volumes de ventes. Aussi, même si la crise Covid-19 a très lourdement frappé les métiers liés à la mobilité, ACTIA Group a bénéficié de la diversification de ses activités, de son positionnement sur des solutions de pointe, répondant à la transformation technologique de l'industrie des Transports et des Télécommunications.

Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires ressort à 132,1 M€, avec une baisse ramenée à par rapport à la même période en 2019. Il témoigne du redressement attendu. Ainsi, la décroissance de la division Automotive se limite, au regard du 4ème trimestre 2019, à contre une baisse de au 1er semestre. La division Telecom se redresse, quant à elle, très significativement avec une croissance de 22,7 % par rapport à 2019. Le Groupe bénéficie ainsi de la résilience d'une clientèle diversifiée et de ses efforts commerciaux renforcés.