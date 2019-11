ACTIA : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 s'élève à 117,4 M€, en hausse de 13,0 % par rapport au 3ème trimestre 2018. Le bon niveau d'activité est soutenu par la croissance des 3 segments de la division Automotive qui compense largement l'effet de base défavorable, attendu, sur la division Télécommunications.Sur les 9 premiers mois 2019, le chiffre d'affaires ressort à 381,6 M€, en hausse de 51,1 M€ (+ 15,5 %), en ligne avec l'objectif annuel de 520 M€. Dans un marché automobile et poids lourds dont le ralentissement tend à se confirmer, ACTIA Group bénéficie d'une croissance équilibrée entre les activités Automotive historiques, les nouveaux développements dans les Télécommunications et dans des marchés Automotive à forte valeur ajoutée (bus & cars, hors route, ferroviaire, marine, etc.).Pour ce 3ème trimestre, les ventes à l'international représentent 76,0 % du chiffre d'affaires du Groupe, toujours soutenues, au-delà de l'Égypte, par la croissance des activités Automotive aux États-Unis, en Belgique et en Chine.Les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 69,2 M€ (+ 19,4 %) et le chiffre d'affaires des sociétés françaises s'élève à 48,2 M€ (+ 4,9 %).