ACTIA : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020

Dans le contexte de crise liée à la situation sanitaire mondiale, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 est de 84,9 M€, en baisse de 34,6 %. Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires d'ACTIA recule de 23,5 % pour s'établir à 202,0 M€. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie en juin.



ACTIA anticipe désormais une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % sur 2020, exclusivement due à la situation sanitaire et économique. Le Groupe met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger ses ressources financières et adapter ses programmes de développement afin de poursuivre sa stratégie de croissance dans les années à venir.



Au 2ème trimestre, les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 51,1 M€ (). Le chiffre d'affaires des sociétés françaises s'élève à 33,8 M€ () avec l'effet de base défavorable du contrat export Télécommunications. Face à la limitation des flux de transports internationaux bloquant les livraisons et l'arrêt des usines des clients, le recul du chiffre d'affaires est plus marqué sur les clients à l'international, qui représentent 73,2 % des ventes du trimestre ( à 62,3 M€).