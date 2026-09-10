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ACTEOS : Résultats du premier Semestre 2026-Report
information fournie par Boursorama CP 10/09/2026 à 17:35
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Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, annonce le report de la publication de ses résultats du premier semestre 2026, initialement prévue le 10 septembre après Bourse.

La publication interviendra au plus tard le 28 octobre 2026.

À propos d'Acteos :
Fondé en 1986, Acteos est un éditeur et intégrateur de progiciels spécialisés dans l’optimisation des flux logistiques
(supply chain management). Le groupe, présent en France et au Liban, propose aux entreprises une suite complète
de solutions modulaires et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique – de la gestion d’entrepôt (WMS) et
du transport (TMS) jusqu’à la prévision des approvisionnements (FPS). Cotée sur Euronext Paris, Acteos s’est imposé
comme un acteur de référence alliant innovation technologique et expertise métier au service de la performance
logistique de ses clients.

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ACTEOS (EX DATATRONIC)
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