ACTEOS : Résultats du premier Semestre 2025

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 11 septembre 2025 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2025. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, ont été effectuées.



Un chiffre d’affaires en repli intégrant la cession des activités allemandes et une activité mobilité en transformation



Au titre du premier semestre 2025, le chiffre d’affaires d’ACTEOS ressort à 4,1 M€ contre près de 7,4 M€ au titre du premier semestre 2024 : -43,8%.



Cette évolution doit être appréciée au regard de l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession en date du 30 Novembre 2024. Sur un périmètre comparable excluant la contribution de l’Allemagne sur le premier semestre 2024, le repli de l’activité aurait été ramené à -20,7%.



Au-delà de ce facteur, le repli de l’activité reflète également la transformation du modèle économique de l’activité Mobilité avec l’abandon progressif des points relais dans le cadre du e-commerce au profit des lockers, générant une diminution significative des ventes de PDA (Personnal Digital Assistant) aux plateformes logistiques.



Hausse de 58% des prises de commandes Software



L’activité a en revanche bénéficié d’une bonne orientation des ventes Software avec un chiffre d’affaires de près de 3,2 M€, en hausse de 2,8% en France.