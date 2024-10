ACTEOS : Résultats du premier Semestre 2024

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 31 octobre 2024 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2024. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, ont été effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2024 1er Semestre 2023

Chiffre d’affaires (CA) 7 370 6 937

Marge Brute

En% du CA 4 380

59,4 %

4 189

60,4%



EBITDA 77 233

Résultat Opérationnel (475) (367)

Résultat courant (568) (333)

Résultat Net (part Groupe) (558) (353)



Une croissance de 6,2% portée par la France et les activités Mobilité

Au titre du premier semestre 2024, ACTEOS affiche un chiffre d’affaires en progression de 6,2% à près de 7,4 M€. Cette progression constitue une performance satisfaisante dans un contexte économique général en demi-teinte. La performance aura été contrastée entre la France, portée par une solide dynamique et l’Allemagne, fortement pénalisée par les conditions de marché locales.

En France, le chiffre d’affaires du premier semestre enregistre une progression de 23,5% à plus de 5 M€ (71% du chiffre d’affaires total du semestre). L’activité en Allemagne ressort à 2,1 M€, en recul de 20,7% par rapport au premier semestre 2023.

L’activité Mobilité aura été au cœur de la croissance du semestre avec un chiffre d’affaires de près de 2,7 M€, en hausse de 33,7%.