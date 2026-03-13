 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Acteos réduit ses pertes annuelles, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:35

Acteos gagne près de 6%, au lendemain de la publication par cet éditeur de progiciels pour la chaîne logistique d'une perte nette divisée par deux à 629 000 EUR au titre de 2025, avec une perte opérationnelle limitée à 351 000 EUR, contre près de 1,9 MEUR en 2024.

Au titre de 2025, le chiffre d'affaires d'Acteos ressort à 8,4 MEUR, en recul de 35,3%, avec la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession effective depuis le 1er décembre 2024.

Sur un périmètre comparable, le repli de l'activité aurait été ramené à 8,9%, en lien direct avec la baisse anticipée des revenus issus de l'activité Mobilité sur un marché en transformation.

L'activité Software, réalisée exclusivement en France, affiche en revanche une solide progression de 8% à 6,3 MEUR, grâce à la hausse du carnet de commandes et au focus de l'ensemble des collaborateurs sur cette activité stratégique et plus contributive à la rentabilité.

Sur l'ensemble de l'exercice, les prises de commandes d'Acteos ont atteint un niveau historique de près de 7 MEUR, avec un carnet de commandes à exécuter à fin 2025 de 3,3 MEUR, "permettant d'envisager sereinement le début de l'exercice 2026".

Valeurs associées

ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,8700 EUR Euronext Paris +5,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée au-dessus de Dubaï, le 13 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )
    Téhéran secouée par des explosions massives, le Golfe toujours visé
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:23 

    De nouvelles explosions massives ont secoué vendredi l'Iran qui continue à riposter dans le Golfe, au 14ème jour de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait sa première victime française et ébranle l'économie mondiale. Les répercussions du conflit se font sentir à ... Lire la suite

  • Des habitants devant un immeuble détruit par une frappe à Téhéran, le 12 mars 2026 en Iran ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée vendredi dans son 14e jour: - La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école La Chine a annoncé vendredi débloquer 200.000 dollars d'aide au Croix-Rouge iranien après le ... Lire la suite

  • Un chercheur plante un semi-conducteur sur une carte d'interface au cours d'un travail de recherche
    BESI bondit après des informations de Reuters sur un possible rachat
    information fournie par Reuters 13.03.2026 10:13 

    L'action BE Semiconductor Industries (BESI) bondit vendredi après ‌que des sources ont dit à Reuters que l'entreprise néerlandaise suscitait l'intérêt d'acquéreurs potentiels, du fait ​de l'importance prise par sa technologie d'encapsulation de puces aux yeux des ... Lire la suite

  • Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:03 

    Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank