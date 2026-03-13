Acteos réduit ses pertes annuelles, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:35
Au titre de 2025, le chiffre d'affaires d'Acteos ressort à 8,4 MEUR, en recul de 35,3%, avec la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession effective depuis le 1er décembre 2024.
Sur un périmètre comparable, le repli de l'activité aurait été ramené à 8,9%, en lien direct avec la baisse anticipée des revenus issus de l'activité Mobilité sur un marché en transformation.
L'activité Software, réalisée exclusivement en France, affiche en revanche une solide progression de 8% à 6,3 MEUR, grâce à la hausse du carnet de commandes et au focus de l'ensemble des collaborateurs sur cette activité stratégique et plus contributive à la rentabilité.
Sur l'ensemble de l'exercice, les prises de commandes d'Acteos ont atteint un niveau historique de près de 7 MEUR, avec un carnet de commandes à exécuter à fin 2025 de 3,3 MEUR, "permettant d'envisager sereinement le début de l'exercice 2026".
Valeurs associées
|0,8700 EUR
|Euronext Paris
|+5,84%
